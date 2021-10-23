Uğur Şahin hakkında çarpıcı yorum: Aşı yarışını kazanan dışlanmış

mRNA teknolojisini kullanarak Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin ile ilgili kapsamlı bir analiz hazırlayan Wall Street Journal, "Uğur Şahin, yatırımcılar ve bilim insanları tarafından küçümseniyordu. Fakat Covid-19 yayılınca bu bilinmeyen adam bir çözüm buldu" denildi.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında 4.9 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı Pfizer ile birlikte aşı geliştiren BioNTech’in kurucularından Uğur Şahin ve Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel ile ilgili kapsamlı bir haber Wall Street Journal gazetesinde yayınlandı.

Şahin ve Bancel’in salgından önce çok önemsenmediğini ve hem sektör hem de yatırımcılar tarafından dışlandığına dikkat çekilen makalede, “Yatırımcılar Dr. Şahin’i seviyordu fakat şirketi hakkında umutlu değildi. Kimse Dr. Şahin’in bilim ve iş dünyası tarihinin en büyük başarısına imza atacağını beklemiyordu” denildi.

Şahin ve eşi Özlem Türeci’nin işkolik olduğunun vurgulandığı makalede, “Şahin, Türeci ve kızları tatile gittiğinde klasik tatiller gibi olmazdı. İkisi genelde üç ya da dört bilgisayar ve 27 inçlik monitör de götürürdü ve araştırmalara devam ederlerdi. Bavullarının en azından birinde bilimsel makaleler ve incelemeler olurdu. Şahin, çalışanlarının da aynı şekilde çalışmasını isterdi. Eski çalışanları, bu tempoya ayak uydurmayanların işten çıkarıldığını da söyledi” denildi.

UĞUR ŞAHİN ÖFKELENDİ

2020’nin Ocak ayında Wuhan’dan çıkan virüsün küresel bir salgın yaratabileceğini fark eden Şahin’in BioNTech’teki çalışanlarını da uyardığı belirtildi. Şahin’in bir gün ofiste, Mainz Karnavalı hakkında konuşan çalışanlarını azarladığı da aktarıldı.

Wall Street Journal’daki haberde, “Aşı geliştirme kararından günler sonra Şahin ofise gittiğinde bazı çalışanlarının Mainz Karnavalı hakkında konuştuğunu duydu. Onları aşıya odaklanmadığını fark etti ve çok öfkelendi. Çalışanların tatil planlarını iptal etmesini ve hastalanmamaları için toplu taşımaya binmemelerini istedi” ifadesi kullanıldı.

Şahin’in Pfizer’ın üst düzey isimlerinden Philip Dormitzer ile fikir alışverişi yaptığının hatırlatıldığı makalede, “Dormitzer, Şahin’in bu aşı üzerine çok vakit harcadığını söyledi. Geçmiş yıllarda da ortaya çıkan iki corona virüsünün kontrol altına alındığını aktardı” yorumu yapıldı. Dormitzer, SARS ve MERS’ten bahsediyordu.

İLK SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA ŞOKA GİRDİLER

Wall Street Journal’da yayınlanan makalede, Pfizer/BioNTech aşısının faz 3 sonuçlarının ilk kez öğrenildiği anın da detayları paylaşıldı. Makalede, “2020 yazında Şahin çok çalıştı. Aşının testleri, üreticiyle sorunları çözdü, aşıların bazı ülkelere nasıl gönderileceğiyle ilgili müzakerelere girdi. Yaz aylarının sonunda üçüncü faz sonuçların açıklanmasını gergin bir şekilde bekledi. Etkili bir aşı hem pandemiyi sonlandırır hem de şirketinin diğer aşı ve ilaçları üretmesi için fırsat tanır. Başarısızlık ise salgının daha uzun sürmesi ve küresel olarak umutsuzluk anlamına gelir” ifadesi kullanıldı.

Şahin ve Türeci’nin aşının üçüncü faz sonuçlarını yakın üst düzey yetkililerle paylaştığının hatırlatıldığı yazıda, toplantıdaki Sean Marett anlattı.

Marett, “Almanya saatiyle 22.00’de bir video konferans yaptık. Bodrum katta çocuklar uyanmasın diye katıldım. Bir kanepeye oturdum ve gergin bir şekilde sonuçları söylemelerini bekledim. Dr. Şahin sonuçları aldığını söyledi ve aşının yüzde 95 oranında etkili olduğunu açıkladı. Tamamen bir sessizlik oldu ve çalışanlar resmen kalakaldı. Ben gülmeye başladım ve daha sonra herkes gülmeye başladı. Aylarca süren korku, baskı ve gerilim sona erdi” dedi.

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