Ünlü mankenden Twitter’a dava

Amerikan spor dergisi Sports Illustrated modeli Genevieve Morton, algoritmasını telif hakkı ihlaline katkıda bulunmakla suçlayarak Twitter'a 10 milyon dolarlık dava açtı.

Sozcu.com.tr

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Bu ayın başlarında, ünlü model Genevieve Morton, şirketin yetkisiz hesaplar tarafından yayınlanan telif hakkıyla korunan materyalini kaldırmakta yavaş davrandığını iddia ederek federal mahkemede Twitter’a dava açtı. Morton en az 10 milyon dolar tazminat istedi.

Morton konuyla ilgili şu şekilde konuştu: “Teknoloji şirketleri ve sosyal medya platformları, sanatçıların ve içerik oluşturucuların yanında olmalı çünkü bu siteleri ilginç ve değerli kılan şey bu. Twitter’ın kendi önyargılarını empoze eden erkek mühendisler kullanarak akıllı kırpma araçları geliştirdiğini öğrendiğimde, bu kadarı yeterliydi.”

TWITTER VE TWEETDECK SANIK OLARAK YER ALDI

3 Eylül’de açılan davada hem Twitter hem de TweetDeck sanık olarak yer aldı. Ayrıca 2016 yılında Twitter tarafından satın alınan bir fotoğraf algoritması şirketi olan Magic Pony Technology’i de davalı olarak listelendi.

Morton’un avukatı Jennifer Holliday, davayı ayrıntılı olarak tartışmaktan kaçınırken, Twitter’ın algoritma nedeniyle ilk kez dava edildiğini söyledi.

Twitter hesabı @genevievemorton olan modelin 80.000’den fazla takipçisi var. Morton, şikayetinde hiçbir ilişkisi olmadığı @city_tits hesabının telif hakkıyla korunan iki fotoğrafını izinsiz yayınladığını söyledi. Hesap o zamandan beri Twitter kurallarını ihlal ettiği için askıya alındı.

FOTOĞRAFLARI YAYINDAN KALDIRMASI HAFTALAR SÜRDÜ

Morton, her iki fotoğraf için de yayından kaldırma talebinde bulundu. Davada, fotoğraflardan birinin kaldırılma işleminin yaklaşık üç ay, diğerinin ise hemen hemen beş hafta sürdüğü belirtildi.

@city_tits gönderileri yayındayken toplam 67 beğeni aldı. Dosyaya göre Morton, bu beğenilerin her biri için en az 150.000 dolar, toplamda 10 milyon dolardan fazla tazminat istedi.

Ancak Morton’un davası, gerçek zararların daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor. Davada, Twitter’ın bir gönderinin kaç kez görüntülendiğini göstermediği için söz konusu fotoğrafları kaç Twitter kullanıcısının gördüğünün belirsiz olduğu belirtildi.

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