Uzay istasyonuna ilk turist ziyareti: Japon milyarder yola çıktı

Japon milyarder Yusaku Maezawa, bugün Youtube kanalına abone olan 750 bin kişi için hazırladığı program kapsamında uzaya gitti. Maezawa uzayda 12 gün geçirecek ve yaşadıklarını Youtube hesabından paylaşacak.

Sozcu.com.tr

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Japon milyarder Yusaku Maezawa, bugün Youtube kanalına abone olan 750 bin kişi için hazırladığı uzay programının startını verdi. Maezawa, asistanı Yozo Hirano ile birlikte Kazakistan’daki Baykonur uzay üssünden fırlatılan uzay aracı ile yolculuğuna başladı.

Japonya’nın en zengin adamlarından biri olan uzay tutkunu Maezawa, asistanı ve film yapımcısı Yozo Hirano eşliğinde Kazakistan’daki Baykonur kozmodromundan saat 7:30 GMT sularında fırlatıldı. Maezewa’yı taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) ulaşması hedefleniyor.

Rus kozmonot Aleksander Misurkin’in eşliğinde gerçekleştireceği 12 günlük seyahat için UUİ yolculuğu boyunca 20 ila 40 milyon dolar harcama yapacağı bildirildi.

YOUTUBE HESABINDAN YAYINLAYACAK

Çift, yörüngede dönen dev laboratuvarda 12 gün geçirecek ve burada Youtube hesabından yayınlayacağı video ile “Uzayda gaz çıkardığınız ne olur? ve Uzayda Pokemon GO oynadığınız ne olur?” gibi soruları yanıtlayacak.

Öte yandan, Japon milyarder, 2023 yılında ABD’li girişimci Elon Musk’ın roket, uydu ve uzay mekiği şirketi SpaceX’in uzay aracıyla Dünya’nın uydusu Ay’ın etrafında düzenleyeceği ilk seyahate katılacak. Ay’daki İlk turist olmak için hazırlanan Maezawa, yolculuğu sırasında kendisine eşlik edecek 8 kişi aradığını ilan etmişti.

TÜM MASRAFLARI KENDİ KARŞILADI

45 yaşındaki milyarder Maezawa, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Amerikan roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX üretimi roketle 2023’te Ay’a düzenlenecek “dearMoon” turunun tüm masraflarını karşılayacağını ifade etmişti.

Maezawa, Kasım ayı sonlarında son hazırlık günleri için Baykonur’a geldikten sonra, “İzlenimlerim yüzünden neredeyse ağlayacağım, bu çok etkileyici” ifadelerinde bulunmuştu.

Maezawa ve Hirano, son birkaç aydır Moskova’nın dışında, nesiller boyu Sovyet ve Rus kozmonotlarını hazırlayan Star City’de eğitim gördüler. Acil bir durumda sıfır yerçekiminde ve belirli protokollerde nasıl davranacaklarını da burada öğrendiler.

Maezawa, eğitimin son dönemde ‘neredeyse işkence gibi geldiğini’ söyledi ve yaptığı paylaşımda ‘Şimdiye kadar yapılmış en zor eğitim’ ifadelerinde bulundu.

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