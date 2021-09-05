Uzay turizminde geri sayım: SpaceX 15 Eylül’de tamamen sivillerden oluşan ekibini uzaya gönderiyor

SpaceX'in ilk tamamen sivil görevi olan Inspiration4, hazırlık incelemesini geçti. Roket, yer sistemleri ve mürettebat 15 Eylül Çarşamba günü fırlatılmaya hazır.

Sozcu.com.tr

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SpaceX ve Inspiration4 ekipleri, uzay uçuşu sisteminin temel unsurlarının hazır olup olmadığını değerlendirmek için SpaceX’in Hawthorne, California’daki merkezinde bir araya geldi. SpaceX, yaptığı açıklamada, tarihin ilk tamamen sivil insan uzay uçuşu görevinin yörüngede olduğunu yazdı. Uçuş hazırlık incelemesinin tamamlanmasının ardından, ekipler hedeflenen fırlatma için son hazırlıklarına devam ediyorlar.

Şirket, aynı zamanda yaptığı açıklamada; hava koşullarının uygun olmaması halinde görevin 16 Eylül’e de ertelenebileceğini belirtti. SpaceX ayrıca Inspiration4 ekibinin son altı aydır, vücutlarını deneyimleyecekleri kuvvetlere alıştırmak için sıfır yerçekimi ve çeşitli simülasyon eğitimleri aldığını belirtti.

Sivil mürettebat yörüngedeyken tamamen gözlem yapmayacak, ancak Dragon’un cam kubbe penceresi sayesinde oldukça harika bir manzaraya sahip olacaklar. Ayrıca bir dizi deneyin parçası olarak insan sağlığına yönelik araştırmalar da yürütecekler.

Inspiration4 misyonunun komutanı Jared Isaacman, “Inspiration4 mürettebatı, gelecek yıllarda ve on yıllarda daha iyi bir gelecek oluşturmaya yardımcı olmak için misyonumuzu kullanmaya hevesli. Tüm insanlık tarihinde, 600’den az insan uzaya ulaştı. Uçuşumuzun bizden sonra seyahat edecek herkesi etkilemeye yardımcı olacağından gurur duyuyoruz ve bu görevin uzay araştırmaları için yeni bir çağın başlangıcını şekillendirmeye nasıl yardımcı olacağını görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

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