Uzmanlar uyardı: Instagram’da yemek fotoğrafı paylaşmak kilo aldırıyor

Sosyal medyada yemek fotoğrafları sıkça paylaşılırken, sırf yemek için açılmış milyonlarca da hesap bulunuyor. Ancak uzmanlar uyarıyor! Yemek fotoğrafı paylaşmak kilo alımını kolaylaştırabilir...

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ABD’de yapılan yeni bir araştırma, Instagram’da yemek fotoğrafı paylaşmanın iştahı artırdığını ve kilo alımını kolaylaştırdığını ortaya çıkardı.

Araştırmalar, yemeklerini fotoğrafladıktan sonra yiyenlerin tok hissetme sürelerinin daha kısa olduğunu ve ikinci porsiyonu isteme olasılıklarının daha fazla olduğunu ortaya koydu. Bugüne kadar yapılan araştırmalar, Y ve Z kuşağının yüzde 70’inin yemeklerinin fotoğraflarını paylaştığını ortaya çıkarmıştı.

İKİNCİ PORSİYONU İSTEME OLASILIKLARI DAHA YÜKSEK

Araştırmalar, yemeklerini fotoğraflayan yemek yiyenlerin tok hissetmelerinin daha uzun sürdüğünü ve ikinci bir porsiyon isteme olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

ABD’deki Georgia Southern Üniversitesi’ndeki araştırmacılar 145 öğrenciden oluşan iki grup oluşturdu. Her iki gruba da peynirli kraker servis edildi ancak yarısına önce durup Instagram için fotoğraf çekmesi söylendi. İki grup da krakerleri yedikten sonra ne kadar sevip sevmediklerini derecelendirilmeleri istendi. Appetite dergisinde yayınlanan sonuçlara göre, Instagram için kraker fotoğrafı seçenlerin daha yüksek puanlar verdiği gözlemlendi.

Araştırmacılar, fotoğraf çekmenin beynin yiyecekleri algılama şeklini değiştirdiğini ve daha fazla kalori isteğini artırdığını belirtirken, ‘Yediğimiz yemekleri belgelemek ve kaydetmek ne kadar yediğimizi etkileyebilir’ ifadelerinde bulundu.

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