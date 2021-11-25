Virgin Galactic ile uzaya bedava uçacak kişi belli oldu

Richard Branson'ın uzay şirketi Virgin Galactic uzay turizmine son sürat devam ediyor. VSS Unity ile uçacak talihli kişi de nihayet açıklandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Virgin Galactic, 6 kişilik bir yörünge altı aracı olarak tasarladığı VSS Unity’yi uzay turizmi seferlerinde kullanmayı hedefliyor.

Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson uzay araştırmalarında kıyasıya bir mücadele içinde. Branson’ın sahip olduğu uzay şirketi şimdilerde yeni bir uzay yolculuğuna hazırlanıyor. Yolculuk için biletleri satmaya başlayan Branson, bağış toplama platformu Omaz anlaştı. Temmuz ayından eylüle kadar katılımcılardan kar amacı gütmeyen İnsanlık için Uzay yardım kuruluşuna bağış yapmaları istendi.

Ve sonunda da yörünge altı uzay yolculuğunun kazananını duyuruldu.

Şanslı kazanan, Karayipler’deki Antigua’da sağlık, yaşam koçu ve eski uçuş görevlisi olan Keisha oldu. Ödül, her biri 450.000 dolar değerinde iki koltuk içeriyor, bu nedenle Keisha, astrofizik okuyan kızını da yanına alacak.

Keisha şunları söyledi: “Hayatım boyunca uçmaya ve uzaya karşı bir hayranlığım oldu ve bu benim için gerçekten gerçekleşen bir rüya. Bu deneyimi kızımla paylaşmayı umuyorum, böylece birlikte gelecek nesillere hayallerinin peşinden gitmeleri için ilham verebiliriz.”

Uçuş için herhangi bir tarih belirlenmedi, ancak Virgin Galactic Eve ve Unity üzerinde daha fazla test yürüttüğü için 2022’nin sonuna kadar gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor.

Çekilişlerden mümkün olduğunca fazla tanıtım elde etmeyi amaçlayan Virgin Galactic’in kurucusu Richard Branson, temmuz ayında şirketin VSS Unity roket uçağında bir test uçuş gerçekleştirmişti.

İlginizi Çekebilir Richard Branson uzaya giden ilk milyarder oldu

İlginizi Çekebilir Virgin Galactic, uzaya çıkış bileti satmaya başladı