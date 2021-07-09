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Whatsapp “düşük kaliteli fotoğraf” sorununu ortadan kaldırıyor!

Dünyada en çok anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, "düşük kaliteli fotoğraf" sorununu Android 2.21.14.16 beta güncellemesinde ortadan kaldırıyor.

Güncellenme: 16:33, 09/07/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Whatsapp “düşük kaliteli fotoğraf” sorununu ortadan kaldırıyor!

Whatsapp’ta “görüntü kalitesi” uzun zamandır sosyal medyada tartışılıyordu. Orijinal fotoğraf/resim yerine sıkıştırılmış dosya yollamasından ötürü birçok kişi uygulamadan şikayetçi olurken, Whatsapp’tan haber geldi.

Yakın zamanda “görüntü kalitesi” üç format içerisinde gönderilebilecek.

Otomatik fotoğraf gönderme (önerilen): Whatsapp’ın kendi algoritmasında fotoğraf sıkıştırır ve fotoğrafı ona göre formatlar.

En iyi kaliteli halde gönderme: Fotoğraf boyutu hiç dokunmadan en iyi kalitede gönderme durumu.

Veri tasarrufu: Android/IOS cihazlarda whatsapp ayarlarında “veri tasarrufu” etkinleştirildiğinde, fotoğraf veri tasarrufuna göre etkinleşir.

Güncelleme yakın zamanda Android/IOS cihazlarına gelecek.

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Yayınlanma Tarihi:16:29,