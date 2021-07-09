Whatsapp “düşük kaliteli fotoğraf” sorununu ortadan kaldırıyor!

Whatsapp’ta “görüntü kalitesi” uzun zamandır sosyal medyada tartışılıyordu. Orijinal fotoğraf/resim yerine sıkıştırılmış dosya yollamasından ötürü birçok kişi uygulamadan şikayetçi olurken, Whatsapp’tan haber geldi.
Otomatik fotoğraf gönderme (önerilen): Whatsapp’ın kendi algoritmasında fotoğraf sıkıştırır ve fotoğrafı ona göre formatlar.
En iyi kaliteli halde gönderme: Fotoğraf boyutu hiç dokunmadan en iyi kalitede gönderme durumu.
Veri tasarrufu: Android/IOS cihazlarda whatsapp ayarlarında “veri tasarrufu” etkinleştirildiğinde, fotoğraf veri tasarrufuna göre etkinleşir.
Güncelleme yakın zamanda Android/IOS cihazlarına gelecek.