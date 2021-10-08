Windows 11 nasıl yüklenir, sistem gereksinimleri neler?

Microsoft, birçok yeni özellikle birlikte büyük bir yeniden tasarım sunan Windows 11'i kullanıma sundu. Yeni bir görünüme sahip olacak olan Windows 11, şu an eni nesil birçok Windows 10 cihaz için yerleşik olarak elde edilebiliyor. Windows.com'a gidip PC Health Check uygulamasını indirerek bilgisayarınızın ücretsiz Windows 11 yükseltmesi için uygun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

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Windows 11 geçtiğimiz aylarda tanıtılmasının ardından tüm kullanıcılar için resmen yayınladı. Windows 11 ile birlikte iş ve oyun için yepyeni bir görünüm ve birçok yükseltme sunuluyor. Windows 10 lisansına sahip olanlar Windows 11’i ücretsiz olarak indirebilecek.

WİNDOWS 11 NASIL YÜKLENİR?

Windows 10 lisansına sahip olanlar için tamamen ücretsiz. Windows 11 şu an yeni nesil cihazlara gönderildi, uyumlu tüm cihazlara gönderilmesi ise 2022 yılı ortalarına kadar sürmesi bekleniyor.

Windows 11 güncellemesine şu şekilde ulaşılabilecek;

* Bilgisayarınızdan “BAŞLAT”a tıklayınız.

* “Ayarlar”a giriş yapın.

* “Güncelleştirme ve Güvenlik” seçeneğini tıklayınız.

* Sol tarafta yer alan menüde bulunan “Windows Update” menüsüne giriş yapınız.

* Bilgisayarınız destekliyorsa, önünüzdeki ekranda Windows 11’in indirilebileceğini göreceksiniz.

Sisteminiz desteklemiyorsa, “Bu bilgisayar şu anda Windows 11 için olan tüm sistem gereksinimlerini karşılamıyor.” şeklinde bir uyarı çıkabilir.

* İndirme işlemini gerçekleştirmenin ardından Windows güncellemesi yapar şekilde belirtilenleri takip edin ve yüklemeyi tamamlayın.

WİNDOWS 11 İLE YENİ BİR TASARIM

Windows 11, daha çekici ama aynı zamanda daha kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmış yeni bir görünüme sahip olacak. Yeni işletim sisteminde merkeze yerleştirilmiş yeni bir Başlat düğmesi olacak ve buradan en son dosyalarınızı, belgelerinizi ve uygulamalarınızı görebileceksiniz.

Yeni Windows 11 ayrıca, uygulamaların daha yeni görünmesini sağlamak için yuvarlak köşeler ve akıcı bir görev çubuğu içeriyor. Ayrıca yeni renkler ve geçişler ile içeriği öne çıkaran yeni bir karanlık mod var.

Windows 11, Microsoft Edge tarafından desteklenen tamamen yeni bir Widget seçimi sunuyor. Bu widget'lar bir bakışta takviminizi, hava durumunu, haberleri, yapılacaklar listenizi, fotoğrafları ve daha fazlasını kontrol etmenize yardımcı olabilir.

Widget'lar, kişiselleştirebileceğiniz bir bilgi akışı sağlar ve masaüstünüzde nasıl görünmesini istediğinize karar verebilirsiniz. Ne istediğinize bağlı olarak, Widget'ların masaüstünüzün bir bölümünü veya tamamını kapsayacak şekilde kaydırılmasını sağlayabilirsiniz.

Windows 11, özellikle dokunma söz konusu olduğunda, girilecek bir dizi ince ayar içerir. Örneğin, dokunmatik çubuktaki simgeler arasında daha fazla boşluk olması, doğru şeye dokunmayı kolaylaştırıyor. Bu amaçla Microsoft, pencereleri daha kolay yeniden boyutlandırmanıza ve taşımanıza yardımcı olmayı amaçlayan görsel ipuçları eklerken daha büyük dokunma hedefleri de ekliyor.

Ekran klavyesi hem yeniden tasarlandı hem de özelleştirilebilir. Windows 11 makinenizle etkileşim kurmak için bir kalem veya özel kalem kullanırsanız, gerçek bir kalem kullanıyormuşsunuz gibi ses ve his veren iyileştirilmiş dokunsallık bekleyebilirsiniz.

Windows 11 ayrıca, Microsoft'un daha doğru sesten metne transkripsiyon ve otomatik noktalama vaat etmesiyle birlikte metin girişi için gelişmiş ses tanıma özelliğine sahip olacak. Bir belgedeyken “bunu sil” gibi sesli komutlar da destekleniyor.

Windows 11 artık farklı masaüstlerini kendi duvar kağıtlarıyla kişiselleştirmenize izin veriyor. Böylece iş, ev, okul veya oyun için her biri kendi uygulamalarına ve görünümüne sahip bir masaüstüne sahip olabilirsiniz.

Windows 11 ile Microsoft, Microsoft Store'u yeniden tasarlayarak aradığınız uygulamaları bulmanızı daha hızlı ve kolay hale getiriyor. Android uygulamalarının doğrudan Windows 11 için mevcut olacağı duyuruldu.

WİNDOWS 11 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

İşlemci: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB veya daha büyük depolama cihazı

Grafik kartı: DirectX 12 uyumlu grafikler / WDDM 2.x

Ekran: 9 inçten büyük, HD Çözünürlük (720p)

İnternet bağlantısı: Windows 11 Home kurulumu için Microsoft hesabı ve internet bağlantısı gereklidir.

Windows 11’in Windows 10’dan farkı nedir?

Windows 11, Windows 10'un tüm gücünü ve güvenliğini yepyeni bir tasarım ve yenilenmiş bir görünümle sunar. Windows 10’dan farkı ram bazından daha hızlı olması ve Ayrıca tüm yeni araçlar, sesler ve uygulamalarla birlikte gelir. Her detay düşünülmüştür. Hepsi, PC'nizde size yepyeni bir deneyim sunmak için bir araya geliyor.

Windows 11 özellikleri