Xiaomi dört ayaklı yeni robotu CyberDog’u tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, CyberDog adlı dört ayaklı robotunu tanıttı. "Öngörülemeyen olanaklara sahip" olarak tanımlanan CyberDog; deneysel, açık kaynaklı bir makine olarak dikkat çekiyor.

SOZCU.COM.TR

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Standart boyut

Robotik cihazlar üreten teknoloji şirketleri arasına Xiaomi de katıldı. Xiaomi’nin CyberDog için hangi amacı öngördüğü henüz belli olmasa da basın açıklamasında şirket, makinenin tasarımının açık kaynaklı doğasını vurguladı.

Şirket, ilk etapta; Xiaomi hayranları, mühendisleri ve robotik meraklıları için robotik köpekten yalnızca 1.000 tane üretileceğini söylerken ilk kullanıcıların robotun gelişimini ve potansiyelini ilerleteceğini umduğunu da belirtti. İlk 1.000 tanenin sadece 1.540 dolara mal olacağı paylaşılırken, bu fiyatın gelecekteki sürümler için aynı olup olmayacağı bilgisi verilmedi.

Yakın zamanda Sony de robot köpeği Aibo’yu tanıtmıştı, ancak CyberDog’un küçük ve sevimli görüntüsüyle öne çıkan Aibo’ya rakip olmadığı oldukça açık. CyberDog, daha fütürist ve şık bir tasarıma sahip.

Robot köpek furyasının en dikkat çekici örneklerinden birine imza atan Boston Dynamics robotu Spot ise geçen yıl 74.500 dolara satışa çıktı. Spot, tehlikeli madenleri araştırmadan doktorların hastalarla uzaktan bağlantı kurmasına yardımcı olmaya kadar çeşitli amaçlarla kullanıldı. Ayrıca bir silah olarak olmasa da hem kolluk kuvvetleri hem de ordu tarafından test edildi.

EVCİL HAYVAN GİBİ

Basın açıklamasında CyberDog’un sesli komutlara yanıt verme ve sahibini gerçek bir köpek gibi takip etme yeteneği de dahil olmak üzere evcil hayvan benzeri doğası da vurgulanıyor.

Xiaomi, CyberDog’un ters taklalar atabilecek kadar çevik olduğunu, 3,2 m/sn hızda (Spot’un hızı 3,9 m/sn) koşabildiğini ve 3 kg ağırlıkta (Spot, 5,2 kg) olduğunu söylüyor.

CyberDog, Nvidia’nın Jetson Xavier AI platformu tarafından destekleniyor ve bir dizi kamera ve sensörle donatılmış durumda. Bunlar arasında dokunmatik sensörler, GPS modülü, ultra geniş açılı balık gözü lens ve derinlik algılama için Intel’in RealSense D450 kamerası yer alıyor.

Xiaomi, yaptığı basın açıklamasında yeni robotunu şu şekilde tanıtıyor: “CyberDog çevresini gerçek zamanlı olarak analiz edebilir, navigasyon haritaları oluşturabilir, hedefini çizebilir ve engellerden kaçınabilir. İnsan duruşu ve yüz tanıma takibi ile birleştiğinde CyberDog, sahibini takip etme ve engellerin etrafından dolanma yeteneğine sahip.”

Makine aynı zamanda sesli komutlara yanıt verebilir veya bağlı bir akıllı telefon uygulaması kullanılarak kontrol edilebilir.

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