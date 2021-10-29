Yeni bir insan türü bulundu: İnsanların doğrudan atası

Kanadalı araştırmacılar, Etiyopya'da yaklaşık 500 bin yıl önce yaşadığına inanılan yeni bir insan türü keşfettiğini duyurdu. 'Homo bodoensis' olarak adlandırılan yeni türün insanların en büyük atası olduğu belirlendi.

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Afrika’da, uzmanların modern insanın doğrudan atası olduğuna inandıkları yeni bir antik insan türünün kafatası keşfedildi. Yeni türe “Homo bodoensis” adı verilirken, yaklaşık 500 bin yıl önce Etiyopya bölgesinde yaşadığı belirlendi.

Kanada’da yer alan Winnipeg Üniversitesi’nden araştırmacılar, keşfin, insan evriminin tamamen çözülemediği çağa ışık tutmasını umuyorlar.

Araştırmayı yöneten Dr Mirjana Roksandic yaptığı açıklamada ‘Bu süre zarfında insanın evrimi hakkında konuşmak, insanın coğrafi varyasyonunu kabul eden uygun terminolojinin olmaması nedeniyle imkansız hale geldi.’ dedi. Evrimsel Antropoloji Dergisinde yayımlanan araştırma bulguları, yeni adlandırılan bu türün Homo sapiens ve Neandertaller ile aynı dönemde yaşadığına işaret ediyor.

Türlerin yaklaşık 200 bin yıl önce, modern insanların Afrika’dan göç etmesinden çok önce, yok olduğuna inanılıyor. Yeni sınıflandırmaya göre, Homo bodoensis, Afrika ve Güney Doğu Avrupa’dan Orta Pleistosen insanlarının çoğunluğunu açıklayabilecek.