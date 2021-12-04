Yeni dünyanın yeni trendi, metaverse arazisi satın almak… Milyon dolarlara satılıyor

Sadece geçen hafta 100 milyon dolardan fazla metaverse arazisi satışı gerçekleşti. Sanal bir emlak şirketinin kurucu ortağı, dijital mülklerdeki fırsatın neden 16 ayda 200 kat artabileceğini açıklıyor.

Sozcu.com.tr

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Bitcoin, NFT ve Metaverse derken gerçekliğin ve sanalın birbirine girdiği yepyeni bir dijital evrende hızla ilerliyoruz. Bu dünyada vakit geçirenlerin odağında ise son zamanlarda sanal oyun platformu MANA’da meta araziler satın almak var.

Michael Gord da meta araziler konusunda çevresinin pek de beklemediği bir parlama gösterdi.

Michael Gord, 2012’de “Bitcoin’in Yükselişi ve Düşüşü” başlıklı Wired makalesini okudu. Altı aylık yoğun bir araştırmadan sonra, Bitcoin’in dünyadaki en heyecan verici teknoloji olduğuna karar verdi. O zamandan beri Gord, blok zincir teknolojisinin ve kripto para birimlerinin toplu olarak benimsenmesini hızlandırmaya odaklandı, ancak bu her zaman kolay olmadı.

Gord, Insider’a verdiği bir röportajda, “Tüm profesyonel kariyerim boyunca arkadaşlarım, ailem ve herkes deli olduğumu söyledi” diyor.

FACEBOOK, META OLDUĞUNDAN BERİ DAHA ÇOK REVAÇTA

Bir zamanların niş metaverse arazi satın alma ve satma fikri, Facebook’un kurumsal adını Meta olarak değiştirmesi ve değiştirilemez tokenlerdeki patlama nedeniyle son zamanlarda daha yaygın hale geldi. Sanatçıların performans gösterebileceği, markaların reklam verebileceği ve işletmelerin toplantılara ev sahipliği yapabileceği metaverse arazileri son zamanlarda rekor işlem hacimleri gördü.

DappRadar’a göre, yalnızca geçen hafta, sandbox (SAND), CryptoVoxels ve Somnium Space dahil olmak üzere NFT’ler olarak 100 milyon dolardan fazla metaverse arazisi satıldı.

Tokens.com’a yüzde 50 hissesini 1,7 milyon dolara satan Gord’un firması Metaverse Group, geçen hafta 2,43 milyon dolara bir dijital arazi satın aldı. Aynı hafta, bir başka sanal arazi arsası, oyna-kazan platformu olan Axie Infinity’de 2,3 milyon dolara satıldı.

SANAL ARAZİLERE NEDEN MİLYON DOLARLARA SATILIYOR?

Sanal gayrimenkul yatırımlarındaki ani patlama, birçok yatırımcıyı spekülatif ve sürdürülemez olarak etkiliyor, ancak Gord, trendin henüz çok yeni olduğunu ve sanal arazi satın almanın, internetin ilk günlerinde bir web sitesinin piksellerini satın almakla neredeyse eşdeğer olduğunu söyledi:

“Reklam alanı yerine, o alanın sahipliğini gerçekten satın alabilseydiniz ve Facebook veya dünyadaki gerçekten baskın ağlar olmaya devam edecek web sitelerinden gayrimenkul satın alabilseydiniz bu paha biçilemez olurdu.”

Gord, bu alanı 2017’deki ilk madeni para arzı çılgınlığı sırasında keşfetti, ancak teknolojinin o sırada olgunlaşmamış olması nedeniyle bu alanda çalışmayı erteledi. 2020’nin başlarında, pandeminin insanları zamanlarının çoğunu çevrimiçi geçirmeye nasıl yönlendirdiğini gören Gord, MANA’yı yaklaşık 2 sentten satın almaya başladı. New York’ta cuma öğleden sonra 4.2 dolardan işlem gören token, CoinGecko fiyatlandırmasına göre geçen ay yüzde 34 ve geçen yıla göre de yüzde 4.493 arttı.

Gord, Facebook, WeChat ve WhatsApp’ı geride bırakarak dünyanın en değerli sosyal ağı olmak için iddialı bir duruş sergiliyor; çünkü onun keşfi sadece bir iletişim aracı olarak işlev görmeyecek. Gord, bu yeni alan için şunları söylüyor:

“Metaverse’de moda şovları, konserler veya konferanslar yapıyorsak, bu kısa vadede on binlerce insanı çekecek. Orta ve uzun vadede, on milyonlarca insanın bu deneyimlere imza atması makul bir ihtimal.”

30 KAT ARTIŞ YAŞANDI

Gord, Decentraland’da kullanıcı sayısının yıl başında 16.000’den kasım sonunda 30 kattan fazla artarak 384.000’e çıktığını gördü.

Gerçek dünyaya yatırım yapan ticari gayrimenkullerde olduğu gibi Gord ve ekibi, herhangi bir dijital mülk için teklif vermeden önce konumunu, yaya trafiğini, şehir merkezine yakınlığını, geçmiş işlemlerin değerini ve arsaların boyutunu değerlendiriyor.

Şirket, metaverselerde daha fazla moda şovu düzenlemeyi ve NFT giyilebilir ürünlerini sergileyebilecek mavi çipli markalara alanlar kiralamayı planlıyor: “Her gün kiralama konusunda bize ulaşan yüzlerce insan var.”

Gord, “Metaverse’deki potansiyelin 16 ayda 200x olduğunu düşünüyorum. Yani, bu en az internet kadar büyük olmalı.”

Immutable Holdings CEO’su Jordan Fried, Insider’a “Bu bir balon mu? Kesinlikle. Herhangi bir konut balonu gibi bir balon” diyor. Ve sözlerine şöyle devam ediyor:

“Bir NFT olmasa bile birinin Roblox oyununda sanal bir Gucci çantası için 4.000 dolar harcamaya istekli olması mantıksız görünmemeli. Roblox’ta çok fazla zaman harcıyorsanız, gerçek hayatta bir Rolex veya Gucci çantası takmak gibi statü gösteren güzel bir eşyayı gerçekten istersiniz.”

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