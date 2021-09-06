Teknolojide yeni devir: Cüzdanlar tarih oluyor

Dijitalleşme çağında mobil uygulamalar artık hayatın tamamını kapsar hale geldi. Apple, yeni sürümü sayesinde kullanıcılarına cüzdanlarını bıraktırmayı hedefliyor. Buna göre; kredi kartları, ehliyet, nüfus kağıdı ve hatta firmaların giriş kartları bile bir uygulama sayesinde cep telefonundan ulaşılabilecek hale geliyor.

Sozcu.com.tr

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1997 yazında, dünyanın en çok seyredilen dizilerinden Seinfeld’in yazarlar odasında Bay Feresten, Jerry Seinfeld’e cüzdanların tarih olduğunu söylemişti.

Sene 2021’e gelindiğinde bu söz gerçeğe dönüşmeye her geçen gün daha da yaklaşıyor

Küresel pandeminin yarattığı ‘herhangi bir şeye dokunmama konusundaki korku’ sayesinde artık temassız ödemeler daha revaçta, cep telefonu kullanımı her geçen gün artıyor…

2025 MOBİL ÖDEME YILI OLACAK

ABD’nin önde gelen araştırma firmalarından e-Marketer’e 2020 yılında mağaza içi mobil ödemelerin yüzde 29 oranında arttığını açıkladı. Firma, 2025 yılına kadar akıllı telefon kullanıcılarının yarısından fazlasının telefonlarından mobil ödeme yöntemi kullanmaya başlayacağını da ifade etti.

Şimdi ise, cep telefonları sayesinde, ehliyet, nüfus kağıdı, kredi kartı hatta kapı giriş kartları bile tek bir cihazda toplanabilecek.

Apple, yeni sürümü olan İOS 15’in yeniliklerini duyurdu.

Buna göre, ehliyet ve nüfus kağıdı cep telefonuna yüklenebilecek ve buradan kullanılabilecek. ABD’de 8 eyalette başlayan uygulama sayesinde, insanlar, yalnızca telefonlarıyla dışarıya rahatlıkla çıkabilecek.

Yeni uygulama ile ehliyet ve nüfus kağıdı doğrudan iPhone’un Cüzdan uygulamasına taranarak eklenebilir hale getirildi.

iPHONE’LARDA KULLANILMAYA BAŞLANACAK

Uygulamanın, kısa süre içerisinde tüm dünyada kullanılması hedefleniyor. Apple, 2022 yılında uygulamanın yeni eyaletlerde de kullanıma sokulacağını açıkladı.

Yeni uygulama ile ehliyet ve nüfus kağıdı doğrudan iPhone’un Cüzdan uygulamasına taranarak eklenebilir hale getirilecek. Böylelikle, cüzdan taşımak tarih olacak.

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