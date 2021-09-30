Yenilenmiş telefon ne demek, nedir?

Yenilenmiş cep telefonu üzerinde KDV oranı yüzde 1’e indirildi. Yapılan yüzde 17'lik indirim sonrasında yenilenmiş telefon için ilginin artması beklenirken birçok vatandaş "Yenilenmiş telefon nedir, ne demek" sorusuna yanıt arıyor. Yenilenmiş telefon, ambalajından çıkarılan telefonların yazılımsal, donanımsal ve kozmetik olarak yenilenmesinin ardından tekrar satışa sunulması çıkarılması olarak biliniyor.

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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarının KDV oranı yüzde 1'e indirildi. Söz konusu oran daha önce yüzde 18 olarak uygulanıyordu.

YENİLENMİŞ TELEFON NE DEMEK?

Yenilenmiş telefon; çeşitli sebeplerle sıfır ambalajından çıkarılmış ve firmalara geri gelmiş, uzmanlar tarafından donanımsal ve yazılımsal olarak sıfır ayarına getirilip yeniden satışa sunulmuş telefonlardır. Daha uygun fiyatlı ve garantili olabilen yenilenmiş cep telefonları genellikle müşteri memnuniyetini karşılayamadığı için iade edilen telefonlar ve teşhir cihazları oluyor.

ÜSTLENİLEN KDV İADE EDİLMEYECEK

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Karar ile yüzde 1 KDV uygulanan 1 sayılı listeye “21 Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez),” satırı eklendi.

Kararla bu ürünlerdeki KDV yüzde 1’e inerken, bu ürünlere ilişkin üstlenilen KDV ise iade edilmeyecek. (REUTERS)