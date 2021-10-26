YouTube bu yıl reşit olmayan çocukların kullandığı 7 milyon hesabı kaldırdı

Bu haftaki Senato duruşmasında ifade verecek olan YouTube, 2021'in ilk dokuz ayında küçük çocuklara ve ergenlere ait olduğundan şüphelenilen yedi milyondan fazla hesabı kaldırdığını bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Basının ve yasa koyucuların sosyal medya devlerini inceleme çabaları devam ederken bir haber de YouTube’dan geliyor.

Amerikan medya ve teknoloji sitesi CNET’in haberine göre; YouTube, reşit olmayan çocuklara ait 7 milyon hesabı kaldırdı.

Ayrıca Google’ın Devlet İşleri ve Kamu Politikasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Leslie Miller, Kongre’ye sosyal medya sitesinin yakın zamanda otomatik hesap kaldırma çabalarını hızlandırdığını ve yılın üçüncü çeyreğinde üç milyon hesabın silindiğini bildirecek.

Miller, Facebook ile ilgili ifşalarda bulunan Frances Haugen’in ifade verdiği aynı komiteyle karşı karşıya kalacak.

SNAPCHAT VE TiKTOK DA İFADE VERECEK

Önde gelen video içerik platformu, ikinci çeyrekte çocuk güvenliği politikalarını ihlal ettiği için kaldırdığı videoların yüzde 85’inin 10 kez izlenmeden önce siteden kaldırıldığını bildirecek.

Platform, son zamanlarda getirdiği yeniliklerle de dikkat çekiyor. Yalnızca 13 yaş ve üstü gençlerin sitede bir hesap açmasına izin verilirken; ebeveynlere çocuklar için özel olarak tasarlanmış ayrı bir uygulama olan ‘YouTube Kids’i de seçenek olarak sunuyor.

Platform ayrıca videolarda daha katı yaş kısıtlamaları uygulamaya başladı. Geçen yıl, bu tür kısıtlamaları otomatik olarak uygulamak için yapay zekâ kullandı ve algoritma, bir videonun yalnızca 18 yaşından büyük kullanıcılar tarafından görülmesi gerekip gerekmediğine karar verdi.

YouTube gibi Snapchat ve TikTok gibi diğer sosyal medya devleri de Senato alt komitesi önünde ifade verecek.

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