YouTube’dan yeni karar: Beğenmeme sayılarını kaldırıyor

YouTube, tüm videolarda beğenmeme sayılarını gizleyeceğini ve istatistiklerin yalnızca yükleyici tarafından görüntülenmesini sağlayacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

NBC News’in haberine göre, video akışı platformu bu yılın başlarında bir deney yaptıktan sonra değişiklik yapmaya karar verdi. Bir videodaki beğenmeme sayısını gizlemenin, içerik oluşturucularını beğenmeme saldırılarına karşı korumaya yardımcı olduğunu buldu.

YouTube araştırmacıları, beğenmeme sayısı gizlendiğinde, izleyicilerin sayıyı artırmak için bir videonun beğenmeme düğmesini hedefleme olasılığının daha düşük olduğunu bildirdi.

Araştırmacılar, değişiklikle ilgili yaptıkları açıklamada; “Kısacası, deneylerimize göre saldırgan davranışlarda bir azalma olduğunu gösterdi. Ayrıca, daha küçük içerik oluşturucuların ve yeni başlayanların, bu tip davranışlarla haksız bir şekilde hedef alındıklarını doğrudan duyduk ve deneyimiz bunun daha küçük kanallarda daha yüksek oranda gerçekleştiğini doğruladı” dedi.

Bu değişiklik, içerik oluşturucuların fikirlerini güvenli bir şekilde ifade edebilecekleri daha kapsayıcı ve saygılı bir ortam yaratması umuduyla bu haftadan itibaren kademeli olarak kullanıma sunulacak.

İlginizi Çekebilir YouTube'dan video indirme için yeni özellik

İlginizi Çekebilir YouTube bu yıl reşit olmayan çocukların kullandığı 7 milyon hesabı kaldırdı