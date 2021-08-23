Alican Özcan İletişim Bilgileri

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‘Masterchef’

İlk üç resmi maç, gol yemeden üç galibiyet. Rakip analizleriyle, maç sırasında oyunu okumasıyla, doğru 11 tercihleriyle ve yaptığı oyuncu değişiklikleriyle hepsi Vitor Pereira’nın hanesine yazan galibiyetler. Pereira takımdaki bu kadar eksiğe, bazı bölgelere hâlâ transfer yapılmamasına rağmen eldeki kısıtlı malzemeyi en iyi şekilde değerlendirerek Fenerbahçe’yi ayakta tutmaya devam ediyor. Fenerbahçe’deki ilk dönemindeki çaylaklıklarını geride bırakmış ve ‘Masterchef’ olarak lige giriş yapmış durumda. Özellikle son iki maçta biri 20 yaşında, diğeri 16 yaşında iki genç Türk futbolcuyu parlatması en çok konuşulması gereken olaylar.

Mesut Özil’i kenarda tutup, dinamik ilk 11’le ön alan baskısını çok iyi uygulayan Fenerbahçe’nin eksiği yaratıcı oyuncu ve bitirici golcüydü. Ferdi ve Osayi’nin savunmaya verdiği katkı yadsınamaz ancak, iş hücumda üretkenliğe gelince sahada kaldıkları süre içerisinde sıfır faydayla oynadılar. Bu ikiliyi savunma arkasına koşturacak pasları atacak kimse olmayınca, çizgiye saplanıp kaldılar ve Fenerbahçe rakip ceza sahası içinde çoğalamadı. Samatta maç boyunca çabaladı, ilk golden önce de iyi bir servis yaptı. Ancak Fenerbahçe’nin ileri ucunda olması gereken kaliteli forvet görüntüsünden çok uzakta.

ASIL KIYMETLİ OLAN…

Gustavo’nun virtüöz gibi oynadığı maçta, Sosa’nın yaratıcılığını konuşturması ve oyun kurucu rolünü yerine getirmesi gerekirdi. Ama tempo olarak çok düşük kaldı ve görevinin altından kalkamadı. Sosa’dan beklenenleri Zajc oyuna girdikten sonra harfiyen uyguladı. Topu hızlı dolaştırdı, oyunun akışkanlığını bozmadı ve doğru noktaya yaptığı koşuyla golü de buldu. Ancak asıl kıymetli olan koşu, 88’de oyuna giren 16 yaşındaki Arda Güler’in ceza yayı üzerine yaptığı hamleydi.

DERSİNİ ÇOK İYİ ÇALIŞMIŞ

Helsinki maçında 20 yaşındaki Muhammed, Antalyaspor maçında 16 yaşındaki Arda Güler kilidin çözülmesini sağladı. Ve bunu sağlayan Vitor Pereira’nın tercihleriydi. Pereira hem Fenerbahçe’nin, hem de kendi geleceği açısından çok kıymetli iki işe imza attı. Hoca belli ki bu sezon her anlamda dersini çok iyi çalışmış ve emin adımlarla yoluna devam ediyor.

SIRA YÖNETİMDE

Ancak bu gidişin sekteye uğramaması için takıma takviye şart. Helsinki maçından sonraki yazımda “Dün Muhammed şapkadan çıkardı, yarın Arda sihirli bir hareketle takımı kurtarabilir, peki ya sonra?” demiştim. İlk maçında asist yapan 16 yaşındaki Arda’nın sihirli hareketini de gördüğümüze göre, sıradaki maçta “ya sonra” kısmı bizi bekliyor. Pereira bu sıkıntılı süreçte tüm sınavlarını başarıyla veriyor, artık sıra yönetimde…

GOL İPTALİ YANLIŞ, PENALTI YOK, OFSAYT VAR

Dipnot: Fenerbahçe’nin ilk yarıda iptal edilen golünden önce faul yok. Bu pozisyonun öncesinde ve sonrasında benzer tüm mücadelelerde oyunu devam ettiren hakemin, bu pozisyonda faul vermesi Türk hakemlerinin zehiri. Antalyaspor’un ikinci golden önce penaltı pozisyonunda yeni kurala göre hem penaltı yok, hem de öncesinde Antalyasporlu futbolcu ofsaytta.