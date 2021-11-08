Alican Özcan İletişim Bilgileri

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Olduramadım!

Fenerbahçe’nin maçlarını izlerken fona sevgili Özkan Uğur’un ‘Olduramadım’ şarkısını koysanız inanın hiç ama hiç sırıtmaz. Puan kaybı yaşanan maçlardaki ‘talihsizliklerden’ oluşan bir klip yapılsa, bu şarkının sözleri birebir uygun olurdu. Özellikle kazanılamayan maçların ardından yönetim, teknik heyet ve futbolcuların yaptığı açıklamaları da buna dahil edebiliriz.

Sürekli olarak ‘o penaltı gol olsaydı farklı olurdu’, ‘şu pozisyonda top girse maçın kaderi değişirdi’, ‘öyle olsaydı böyle olmazdı’ diye hikaye anlatıp duruyorlar. Ama sahadaki sonuca baktığımızda değişmeyen tek şey, Fenerbahçe’nin olmasını istediği şeyleri bir türlü olduramayışı…

Her hafta bir bahane. İrfan Can penaltıyı kaçırmasaydı… Trabzonspor maçı zaten 23. dakikada bitti… Hakem o maçta operasyon çekti… Halamın da bıyıkları olsa…

Devamlı oldurulamayan olaylar üzerinden yapılan tespitler sorunlara çözüm üretilememesine neden oluyor ve bir sonraki maçta halının altından daha büyük krizler olarak geri geliyor. Yapılan onlarca transfer, değişen bir düzine yönetici, günü kurtarmak için takımın başına getirilen teknik direktörler… Tüm bu vahim tabloya rağmen sorunun gerçek kaynağını konuşan ya da konuşmaya cesaret eden yok.

Sorun taktiksel diziliş mi?

Belki.

Sorun hocanın kötü performansı mı?

Belki.

Sorun yönetimin yanlış tercihleri mi?

Belki.

Sorun oyuncuların yetersiz mücadelesi mi?

Belki…

Fenerbahçe’ye dair sorulan bütün soruların yanıtı, tüm bu karmaşayı yaratan belirsizliğin içinde saklı. 4 yılda 8-9 teknik direktör değiştiren takıma şimdi yeni bir teknik direktör getirmenin kurtuluş olacağını zannediyorlar. İyi veya kötü yıllardır hiçbir şeyin net olmadığı karmaşık bir ortamda, kesin olarak söylenecek tek şey hedeflenen başarıya bu düzensizlik düzeninde ulaşmanın imkansız olması.

Peki, Fenerbahçe bu buhrandan kurtulabilir mi?

Belki…