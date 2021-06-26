Apoletlerin hikayesi

Bugün ABD'yle yeni sayfa açmaya çalışan, ‘kapı aralamaya çalışan' iktidarın ders alması gereken bir komutanı anlatacağım bugün… Bu bir saygı yazısı! Uğurlama yazısı!

Üç gün önce, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Necati Özgen Paşa'dan bahsediyorum… Özgen, PKK terörünün zirveye tırmandığı 1992-1993 yıllarında Asayiş Kolordu Komutanı olarak görev yaptı. 1996-1997 yıllarında da Güneydoğu'da görev yapan tüm birliklerin bağlı olduğu 2. Ordu Komutanlığı görevini yürüttü. 1999'da Harp Okulu Komutanlığı görevinden orgeneral rütbesiyle emekli oldu.

Ancak…

“Necati Özgen'i tanımlayın” diye sorulduğunda şu cümleyi kurdum hep: “1990'larda sözde Kürt devleti planlarını bozan kurmay ekipte yer alan isimdi.”

Tarih 8 Eylül 2018…

Necati Özgen'in evindeyim ve yakın tarihi konuşuyoruz: “… ABD'nin İsrail'in yanında sözde Kürt devleti kurma projesi 30 yıldır sürüyor. Ben buna bizzat şahit oldum. Amerika'nın 1991'de terör örgütünü desteklediğini, hainlere malzeme attığını Cudi Dağı'nda tespit ettim. Gece saat 22.00'de iki kez yakaladım malzemeleri. Bunu da raporlaştırdım.”

O gün kritik bir tespit yaptı!

Türkiye, 17 Şubat 1993'te Jandarma Genel Komutanı Org. Eşref Bitlis'in şüpheli ölümü ile sarsılmıştı… Bitlis ve ekibinin ABD'nin hedefinde olduğunun altını çizen Özgen olayı şöyle özetleyecekti: “Genelkurmay açıklaması buzlanma, pilotaj hatası. Ama oğlu Tarık Bitlis ‘suikast' dedi. Başka türlü olamaz bence de. Hedefti Bitlis ve bizim ekip. ABD'nin planlarını bozmuştuk.”

Mesele tam da bu: ABD'nin planlarını bozmak!

Bugün Biden'la ‘yürümek' isteyenler unutmamalı!

Bitlis Paşa şehit olunca…

Necati Özgen, ABD'nin Çekiç Güç'üne karşılık Org. Eşref Bitlis'le bir proje geliştirdiklerini şöyle paylaşmıştı: “ABD bölgeye Çekiç Güç'ü oturtmuştu. Eşref Paşa'ya ‘Bir proje geliştirelim' dedim. Irak'ın Selahattin kentine birlikte gittik. Barzani ve Talabani'ye karakollar kurdurduk. PKK'nın istihbarat faaliyetlerine karşı timler gönderdik. O timlerin bazılarının başında İsmail Metin Temel vardı. Arif Çetin de karargahta benim yanımda Harekat Şubesi'nde. Bitlis Paşa şehit olduktan sonra karakollar devam edemedi.”

Ve bana apoletleri gösterdi… Eşref Bitlis 17 Şubat 1993'te düşen uçakta şehit oldu. Özgen, Bitlis'in ölümünün ardından Oğlu Tarık Bitlis'le yaşadığı ve hala kendisini ağlattığını söylediği Org. Bitlis'in apoletlerin hikayesini şu ifadelerle aktarmıştı: “Oğlu Tarık evde duadayken ‘Komutanım bu apoletler ancak sizde olabilir' dedi. Hâlâ ağlarım.”

Bakın üç yıl önce Necati Özgen nasıl bir uyarı yapmış?

Üç ay önce aradım…

ABD'nin eski başkanlarından Eisenhower'ın 1940'lı yıllarda Ortadoğu'yla ilgili “Dünyanın en stratejik merkezidir. Petrol rezervlerinin yüzde 65'i Ortadoğu'dadır. Biz bütün olanaklarımızı kullanarak burayı elden bırakmamalıyız” sözlerini hatırlatan Özgen 2018 yılında şu uyarıda bulunuyordu: “ABD buradan gidiyor, çekiliyor, demek hayal! Mani olmaya çalıştığımız sözde Kürt devletidir. Barzani tarafında başaramadılar şimdi Suriye tarafında uğraşıyorlar. Irak ile Suriye tahterevalli gibidir. Irak'ta olmadı şimdi Suriye'de deniyorlar!”

Somut değil mi? ABD, PKK-YPG üzerinden sözde bir devlet çalışması yok mu?

SON SÖZ: Üç ay önce aradım… “Aytunç biliyorsun kulağım az duyardı şimdi gözlerim de görmüyor” dedi… Artık kenara çekilmiş, Fenerbahçe Orduevi'nde sessiz sedasız çay içiyordu… Ve geçen perşembe günü hayatını kaybetti!