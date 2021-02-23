Bahçeli, Öztrak’ı neden hedef aldı?

Amerika'nın Türkiye'ye ilgisi özellikle 70 yıllık maziye sahip! 1950'lerden sonra başlayan NATO süreci ve sonrasında ‘Soğuk Savaş' sürecinde ‘sosyalist' kampa karşı Türkiye'yi hep kontrol etmek istediler! Ve… Düşünce kuruluşlarının hazırladığı raporlar üzerinden Anadolu coğrafyasını ‘dizayn' etmeye çalıştılar… Bu raporları hazırlarken de Türkiye içinden çok sayıda ‘yararlı kaynak' buldular! Siyasetçi, gazeteci, akademisyen vs… En çok yararlandıkları ‘sağ' ideoloji oldu! Ki… Komünizmle Mücadele Dernekleri, Siyasal İslam, ‘Hristiyan Amerika'yla ittifak içindeydi. Neden? Tehlike hep ‘sol'daydı! Bugün de o raporlarla, ittifaklarla, ‘dizayn' çalışması sürüyor!

EŞİ CIA ÇALIŞANI

En son… ABD'li düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü, Türkiye-ABD ilişkilerine dair yeni bir rapor yayınladı. ABD ile Türkiye arasında son 4 yıldır yaşanan krizlerin ele alındığı ‘İşbirliği ve kapsama arasında: Yeni Türkiye için yeni ABD politikaları' başlıklı raporda, Türkiye'nin “ABD'yi bir müttefik olmaktan çok stratejik bir tehdit olarak gördüğü” belirtildi ve Washington yönetiminin görüşünün de aynı doğrultuda ilerlediğine dikkat çekildi. Eşi bir CIA çalışanı olan Nicholas Danforth imzalı raporda, Türkiye'yi bekleyen şeyin Joe Biden yönetimiyle ‘yeniden kurulacak bir ilişki' yerine ‘dış politikada çözülmesi gereken bir dizi sorun' olduğu belirtildi. Raporda şu tespit çarpıcıydı: “… Nihayetinde, Türkiye'nin Batı ile bağlarının yeniden kurulmasından fayda sağlayacağına karar vermek demokratik olarak seçilmiş bir Türk hükümetine kalacak. O zamana kadar Washington'un karşısındaki zorluk, bu durumu ikili ilişkileri düşmanca hale getirmeden görünür kılmak için yeterli baskıyı sürdürmek olacaktır.”

Yani… Türkiye'de iktidar değişikliğine kadar, Erdoğan iktidarına baskı kurulması gerektiği ‘tasviye' edildi! Birincisi bu rapor veya diğer raporlar kabul edilemez! Ne iktidar ne de muhalefet bu raporları kabul eder! Ne de bu ‘tasviyelerle' kimse politik hattını belirlemez! Belirlememeli de! Ancak…

‘Derviş'le iki yıldır görüşmedim'

Tarih 20 Şubat 2021… Alışık olduğumuz bir gelişme yaşandı… MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Bahçeli, Gara harekatı üzerinden CHP, İYİ Parti'ye sert eleştirilerde bulundu ve sözü bir rapora getirdi: “…Gözümüzden kaçmayan bir başka husus da şudur: Kemal Derviş, Brooking Enstitüsü'nde yöneticidir. Bu durum kuşku vericidir. CHP'nin Brooking Enstitüsü'yle irtibatı, Derviş-Kılıçdaroğlu bağlantıları, dahası CHP'nin ABD'nin yeni hükümetine düşünce kuruluşları vasıtasıyla muhbirlik yapıp yapmadığı milli vicdan tarafından sorgulanmaktadır. Yazılan karanlık senaryonun iç yüzü aydınlanmaya başlamıştır. Derviş'in yeni bir fitne düzeneğinin asal unsurlarından birisi olduğu vehim değil, vaki bir gerçektir. CHP'de iki Kemal vardır. Acaba diyorum, mesela Faik Öztrak, hangi Kemal'i lideri olarak kabullenmektedir? ABD'deki Kemal'in CHP'deki ajanı ve taşeronu Öztrak mıdır?”

ÖZTRAK: SIKIŞMIŞ DURUMDALAR

Bahçeli'nin “Brooking-CHP-Derviş” üzerinden raporun yazılmasına katkı sağlayanın “Faik Öztrak” imasının üzerinden durdum! Önce… CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ı aradım… Bahçeli'nin iddialarını sordum ve aldığım yanıt netti: “Birincisi, Kemal Derviş'le iki yıldır görüşmedim, raporu da yeni gördüm. Ayrıca görüşebilirim de! Ancak bu açıklamalar, iktidarın sıkışmışlığını bir kez daha gösterdi. Gara'daki sorumluluk tartışması, ekonomide yaşananlar, pandemi süreci vs… Gündemi değiştirmek için bu açıklamaları yapıyorlar.”

Derviş'i kim getirdi?

Faik Öztrak'la sohbetin ardından… 20 yıl geriye gittim. Kemal Derviş'in ‘süper bakan' olduğu günlere… DSP-MHP-ANAP koalisyonu dönemine…

Tarih 2 Mart 2001…

09.30: Başbakan Bülent Ecevit, Başbakanlık'a geldi.

10.30: Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başbakanlık'a geldi.

11.00: Başbakan Ecevit ile Başbakan yardımcıları Bahçeli ve Hüsamettin Özkan bir araya geldiler.

11.20: Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz da Başbakanlık'a gelerek bu toplantıya katıldı.

12.10: Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş, Başbakanlık'a gelerek, liderlerin toplantısına katıldı.

14.30: Liderlerin toplantısı sona erdi.

17.35: Ecevit, basın toplantısı ile Derviş'in görevini açıkladı. Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Kemal Derviş'in, dışarıdan Devlet Bakanı olarak atanmasına karar verildi.

SONUÇ: 20 yıl önce Derviş'in bakan olmasına imza atan üç liderden birisi MHP lideri Bahçeli'ydi…

Bir not daha: Derviş'in ardından Faik Öztrak'ın da, Bahçeli'nin imzasıyla Hazine Müsteşarı yapıldığını unutmayalım.

SORU: Yazıyı kaleme alırken, aklıma bir soru geldi: 1950'lerden bu yana raporlar hazırlayan Amerika'ya 70 yıldır kaynaklık-muhbirlik' yapanları sorgulamak gerekmiyor mu? Daha da garibi… İktidarın Washington'a atadığı yeni büyükelçi Murat Mercan tam da bu düşünce kuruluşlarının merkezindeki isim! MHP lideri bu çelişkiyi nasıl açıklayacak? Ya da… AKP yönetiminin Biden'la ‘yeni sayfa açma' girişimlerine ne diyor?