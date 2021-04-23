Bakan Pekcan, Sümer ülkesinde yaşasaydı!

Sümerler, M.Ö. 4000-M.Ö. 2000 yılları arasında Irak'ın güneyinde (Güney Mezopotamya) yerleşik olan, medeniyetin beşiği olarak bilinen coğrafi bölgedeki uygarlık. Dünyanın bilinen en eski uygarlığı kabul edilir.

Veysel Donbaz…

Sümerce, Akadca, Asurca, Babilce ve Hititçe…

Binlerce yıl önce yaşayan bu dilleri konuşan bir Sümerolog…

Tarih 19 Temmuz 1999… Hürriyet'ten okuyalım:

“… Veysel Donbaz, M.Ö. 4 bin yıllarına ait bir Sümer tabletinde yazılanları anlatıyor ki, hayret etmemek elde değil. Çünkü resmen rüşvetin ilk belgesi. Üstelik kil tabletlere kazınmış haliyle İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde duruyor. ‘Sümer Okul Günleri' adını taşıyan bu tablette okulunda başarısız bir öğrenciden bahsediliyor. Bu öğrencinin ailesi de çocuklarının derslerinde başarılı olmasını istiyorlar. Bu amaçla öğretmeni, evlerine davet ediyorlar. Öğretmeni yedirip içiriyor, hatta türlü hediyeler de veriyorlar. Bütün gecenin bu şekilde geçtiği yazılı tablette. Sonra ne mi oluyor? Sorunun cevabı tabletin devamında veriliyor ve başarısız öğrenci birden sınıfın en başarılı öğrencisi oluveriyor. Sınıfın şefi yani başkanı yapılıyor…”

Tarih 9 Ocak 2014… O dönem MHP'de siyaset yapan Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın da gündeminde ‘Sümer ülkesi' var: “… Rüşvet ve yolsuzluk ilk çağlardan beri toplumları içten içe kemiren bir yaradır. Binlerce yıl önce Sümer ülkesinde yaşayıp da çocuk okutan aileler bugünkü gibi yaratıcı yöntemlere başvuruyorlarmış. Örneğin, öğretmenlere rüşvet teklif ediliyormuş. Rüşvetin ilk belgesi milattan önce 4000 yıllarına ait bir Sümer tabletinde bulunmuş. ‘Sümer Okul Günleri' adını taşıyan bu tablette okulunda başarısız bir öğrenciden söz ediliyor.”

Neden ‘Sümer Okul Günleri' tableti demeyin!

Le Roux ve Cho Kuk…

Tarih 21 Mart 2017… Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, kızlarını ergenlikleri döneminde kağıt üzerinde parlamento çalışanı olarak gösterip onlara kamu bütçesinden maaş ödettiği iddiaları üzerine istifa etti. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, bakan Le Roux'nun istifasını kabul ederken yerine de Ticaret Bakanı Matthias Fekl'i atadı.

14 Ekim 2019… Güney Kore'de ailesinin adı yolsuzluk iddialarına karışan Adalet Bakanı Cho Kuk istifa etti. Bakan Cho yaptığı açıklamada, savcılığın ailesi hakkında “finansal suç ve akademik alanda ayrımcılık” iddialarıyla ilgili soruşturma yürütmesini gerekçe göstererek görevini bıraktığını belirtti. Ülkede adalet sisteminde reformların hayata geçirilmesi için çaba sarf eden Cho, “Ailemle ilgili soruşturma nedeniyle insanlardan af diliyorum ancak adalet bakanı olarak reformlarla ilgili elimden geleni yaptım. Artık rolüm bitti” ifadesini kullandı.

CHP'ye düşen görev!

Tarih 16 Nisan 2021… Gazeteci-yazar aynı zamanda da yol arkadaşım Odatv Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik son yılların en başarılı haberciliğine imza attı. “Kendi bakanlığına mal satan bakan” başlıklı haber belgeliydi: “… Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan, dezenfektan üreticisi iki şirketin sahibi. Bakanın şirketleri ürettiği dezenfektanı Ticaret Bakanlığı'na satıyor. Bugüne kadar bakanlık bünyesindeki kurumlara 9 milyon TL'lik ürün satıldığı belirtiliyor. İşte o belgeler…”

Sonrasında… Meclis kürsüsünde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere herkes Can'ın haberini dillendirdi ve nihayet 20 Nisan'da da Bakan Pekcan haberi doğrulayan bir açıklama yaptı! 21 Nisan'da da Erdoğan, Pekcan'ı görevden aldı!

Soru şu: Şimdi ne yapmak gerekiyor?

Muhalefete… CHP, İYİ Parti hatta MHP'ye düşen, Ruhsar Pekcan olayının peşine düşmek! Çünkü… Ortada belgeler var, görevden alma var vs… Savcılıkların harekete geçmesini sağlamak siyasetin işi, gazetecinin değil! CHP lideri Kılıçdaroğlu 21 Nisan'da ne dedi: “… İstifa etmesi güzel, görevden alınması güzel ama yeterli değil, gereğinin de ayrıca yapılması lazım.”

Sonuç: Neden ‘Sümer Okul Günleri' tableti demeyin!