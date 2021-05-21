‘Bana devletten hâlâ bilgi servisi var’ mesajı verdi  

İlk video 2 Mayıs'ta yayınlandı… Türkiye'nin dizi film izler gibi beklediği Sedat Peker videolarının altıncısıyla birlikte toplamda

15 milyonu aşkın kişi açıklamaları izledi… Son videoda kurduğu cümleleri, süreci başından bu yana takip eden İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan'a sordum. Bir anlamda Peker'in şifrelerini çözmeye çalıştım. Tantan, “Devlet geleneği olan Türkiye'nin yaşadığı bu tablodan dolayı üzgünüm” dedi ve ekledi: “Online eğitim dediler mafya eğitimi verdiler. Çünkü… 1993'te çıkan ‘silahlı-silahsız suç örgütleriyle mücadele kanunu” 2006'da kaldırıldı… 1999'da çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kanunu 2005'te kaldırıldı. Hepsi bu iktidar döneminde. Delilden suça gidilmesi gerekirken suçtan delile gidiliyor. Siyaset devlet oldu! Normalde devlet vardır. Yasama-yargı-yürütme…”

Şimdi gelelim altıncı videoya…

613 DİNLEME KARARI: Sedat Peker, “Şimdi 613 kişiye dinleme kararı almışlar, bir organizasyon içindeler” iddiasında bulundu. Tantan bu cümleyi şöyle değerlendirdi: “Bilgi alabildiği adamları olduğu mesajını verdi. Devletin içinde etkin olduğunu anlatmaya çalıştı. Bu çok vahim. Çünkü, bir dönem nasıl dinlenemeyen odalar dinlenebildiyse bugün de bu şahsa bilgi servis edenler var! Bilgi alıyor, kaydediyor ve konuşuyor.”

PENTAGON DANIŞMANI RUBİN: Peker konuşmasında, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a yakın bir isim olan ‘uzman' Michael Rubin'in makalesine atıfta bulundu ve kendisine kurulduğunu iddia ettiği tuzakla ilgili, “Fitilin ilk ateşlenmesi Michael Rubin adında Amerikalı bir yazarın, yazdığı yazıyla oldu” dedi. Sadettin Tantan bu cümleleri şöyle okudu: “Bakın ABD ve Fransız gazetelerinde bu videolar gündemde. O şahıs, ‘Beni yabancı servislerin kucağına atmayın' mesajı veriyor. Çünkü, yabancı servisler bu adamları havada kapar. Arşiv bilgilerini kullanır ve Türk devleti aleyhine kullanırlar. Bu yüzden Rubin mesajı verdi!”

DEVLETİN İÇİNDEYDİM: Sedat Peker, “Büyük skandallar benim gibi insanların anlattıklarıyla ortaya çıkar; ömrü devletin içinde geçmiş, istihbaratta, poliste, askeriyede, siyasette, sokakta geçmiş… Benden çıkacak, bakkaldan değil ki… Soydunuz devleti tarihin her döneminde” dedi. Tantan çok net konuştu: “Devletin elinde illegal faaliyette olanların arşivi vardır. Ve devlet içinde birileri bu arşivi kullanarak bazı işadamlarından menfaat temin eder. O şahıs, ‘Bunların hepsini biliyorum. Ama ben aldığım paraları dağıttım, siz dağıtmadınız. O paraları alıp başka hesaplar içinde olanlar var' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj verdi. Esas mesele de bu. Devlet, terörle mücadele eden isimsiz kahramanlarına saygısızlık ediyor. Bu isimlerin kullanılması, 1980 öncesi ve sonrasında bu isimlerin kullanılması… Son 19 yılda geldiğimiz nokta. Maalesef, organize suç örgütleri devleti teslim aldı.”

TAYYİP ABİ… Sedat Peker konuşmasında, “Bir gün Tayyip Abi (Erdoğan) görecek. Uluslararası ölçekte suç örgütleri var, ahtapot gibi. Türkiye'yi, çevre ülkeleri sarmışlar. Tüm dünyanın birçok ülkesine çöreklenmişler. Çevresini saran bunları budayacağına inanıyorum” iddiasında bulundu. Tantan şu değerlendirmeyi yaptı: “Birincisi… İmaj çalışmasını Erdoğan üzerinden yapmaya çalışıyor. Birilerini ayırıyor birilerine saygı gösteriyor! Beni kaybetmeyin beni kazanın demeye getiriyor. Aslında bu oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan bozar ama bunu yapar mı? İktidarın samimi olmadığı her halinden belli. Samimiyse gerçeği ortaya çıkarır ve soruşturmaya başlar. İktidar bu yüzleşmeyi yapabilir mi bana yapamaz gibi geliyor.”

SON NOT: Sadettin Tantan şu analizle bitirdi: “Türkiye'de sistemli bir mafya-siyaset uygulamalarını görüyoruz. Devletin gerçek sahipleri bunlar oldu. Devlet eskiden kendi kendisini denetleyebiliyordu. Hukuk vardı her şeye rağmen. Siz birlikte hareket etmişsiniz, mitingler yapmışsınız. Çok net: Siyasetin desteği olmadan olmaz. Erdoğan ülkesini seviyorsa bu işe dur demeli.”