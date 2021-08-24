Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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‘Derin devlet’in Afganistan isyanı!

The Council of Foreign Relations (CFR)…

Dış İlişkiler Konseyi…

ABD'nin en etkili düşünce kuruluşlarından…

ABD'nin ‘derin devleti'…

Amerikan dış politikasının şekillenmesinde büyük rol oynuyor.

CFR, ABD'nin küresel çapta hak ve çıkarlarını gözeten, bu doğrultuda dünyaya ekonomi-politik yön ve nizam vermeye yönelik faaliyet gösteren bir örgüt. Kurucu ve yöneticileri ağırlıklı olarak ABD'li eski bakanlar, CIA ve FED yöneticileri, ABD'li dev banka ve tröstlerin temsilcileri. 1921'de New York'ta David Rockefeller (Halen Exxon-Mobile, Chevron, Citi Group, JPMorgan Chase gibi şirketleri olan ünlü aile) tarafından kuruldu.

Foreign Affairs adlı ünlü dergi bu örgütün yayın organı.

Örgütün başkanı Richard Haass… 2001 ile 2003 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Politika Planlama Direktörlüğü yaptığı sırada, eş zamanlı olarak Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın başdanışmanıydı. Haass'ın Dışişleri'nin dışında da kapsamlı bir hükümet deneyimi var. 1989 ile 1993 yılları arasında ABD Başkanı George H. W. Bush' un özel asistanlığını yapmış ve Milli Güvenlik Kurulu'nda kıdemli direktörlük görevini üstlenmiş. Afganistan'dan çekilme ve son durum konusunda CFR'nin ne dediğini ilk ağızdan okumak önemli.

Saygon'dan Kabil'e

Tarih 15 Ağustos 2021…

CFR'yi yöneten Richard N. Haass, Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesini ağır cümlelerle eleştirdi: “…Kabil'in hızlı düşüşü, Saygon'un (Vietnam) 1975'teki rezil düşüşünü hatırlatıyor. Yerel sonuçların (yaygın misillemeler, kadın ve kız çocuklarına sert baskılar ve kitlesel mülteci akınları) ötesinde, Amerika'nın Afganistan'daki stratejik ve ahlaki başarısızlığı, ABD'nin dostları ve dostları arasındaki güvenilirliği hakkındaki soruları güçlendirecek.”

Tespit 1: Amerika, Afganistan'da stratejik ve ahlaki anlamda başarısız oldu.

Ancak… Şu cümle daha anlamlı:

Tespit 2: … Başarısızlık… ABD'nin dostları ve dostları arasındaki güvenirliği hakkındaki soruları güçlendirecek…

Yeni oyun sahasının adı artık Afganistan!

ABD derin devletinin, Biden'a isyanının perde arkasında “Bu kadar hızlı düşüş olmamalıydı… Verilen görüntü yenilgi. Biz NATO'ya da AB'ye de yeniden ayar verecektik. Lider olacaktık. Bunu sendelettin” anlayışı yatıyor! Biden'ın gelmesinde önemli rol oynayan CFR'nin Başkanı Haass'ın ağır cümlelerinin üzerinden beş gün geçti ve ‘güvenirlik' sorgulanmaya başladı. Örneğin…

İlk isyan Almanya'dan

Tarih 20 Ağustos 2021…

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Spiegel Dergisi'ne verdiği röportajda, zaman zaman NATO'daki kararların Washington'da alındığını ve Brüksel'in söz hakkının neredeyse bulunmadığını ifade etti. Askerleri herhangi bir yere göndermeden önce daha fazla siyasi tartışmanın yapılması gerektiğinin altını çizdi. Aksi takdirde ABD'de başkan kim olursa olsun Washington'da alınan kararları uygulama riskinin bulunduğunu vurgulayan Maas, şu değerlendirmelerde bulundu: “… Biz, ABD olmadan zorlu uluslararası misyonları yürütecek durumda olmadığımız için Amerikalılar çok şeye karar veriyor ve biz takip ediyoruz. Afganistan'daki başarısızlık, dış ve güvenlik politikası açısından dünyadaki sorumluluğumuzu tamamen reddetmemize yol açmamalı.”

SONUÇ: Türkiye, Çin, Rusya, Almanya, İngiltere ve ABD'nin içinde olduğu satranç tahtasında, kim, nerede ve nasıl pozisyon alacak? ABD ‘ayrılırken' Türk askerini orada tutacak mıyız? 2020 Şubat'ından bu yana, Afganistan'ın Taliban'a teslim edileceğini bile bile 14 Haziran NATO Zirvesi'ni beklemenin ne anlamı vardı? 29 Şubat 2020'deki Doha anlaşmasını okuyunca emperyalist barbar ile CIA'nın çocuğu Taliban barbarının kavga ediyor gibi görünse de ortak hareket ettiğini anlayacaksınız. Bu yüzden de Taliban'dan anti-emperyalist çıkarmak tarihsel maddeciliğe aykırı! Bunu da yarın masaya yatıralım…