Gündemdeki isim iş insanı İnan Kıraç’ın avukatı Levent Göktaş: SBK ile 15 Ocak günü uzlaştık ve hisseleri aldık

Tarih 29 Eylül 2020… Reuters'in haberini okuyalım: “SBK Holding, Kıraça Holding'in ana hissedarlarından Lüksemburg merkezli Silcolux Investment'a ait tüm hisseleri 82 milyon dolar karşılığında satın alarak Kıraça Holding'in yüzde 45 payına sahip oldu. Konuya yakın bir kaynağın açıklamasına göre Lüksemburg yetkililerine 25 Eylül'de bildirilen satın alma ile SBK Holding Kıraça Holding'in ana hissedarı olacak. Anlaşmanın ardından SBK Holding, Kıraca Holding'in yüzde 45, İnan Kıraç yüzde 42.5 payına, Kıraç ailesi ise kalan yüzde12.5 payına sahip olacak.”

Tarih 30 Eylül 2020… Kıraça Holding'in iştiraki Karsan Otomotiv konu üzerine şu açıklamayı yaptı:”Bazı basın yayın organlarında, şirketimizin hakim ortağının değiştiği izlenimi yaratabilecek haberler çıktığı görülmüştür. Şirketimizin ya da hakim ortağı Kıraça Holding'in doğrudan ya da dolaylı hakimiyet yapısında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.”

Bu arada 30 Eylül 2020 tarihine not düşelim:

SBK'nın patronu Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında, “kara para aklama” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 30 Eylül'de şirketlerinin tüm mal varlıklarına el konulması için 10'uncu Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulundu. Tedbir kararı “suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesini” düzenleyen 5549 sayılı yasa uyarınca alındı. Hakimliğin kararında atıf yaptığı 5549 sayılı yasanın 17. Madde, “… Aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe”ydi…

Devam edelim…

Kıraç, Nahum ve SBK…