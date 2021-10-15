Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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“Pandora Belgeleri” MİT’i de ilgilendiriyor

Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da bulunan “Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) adlı gazetecilik ağı, dünyanın farklı yerlerindeki 14 firmadan elde ettiği yaklaşık 12 milyon belgeyi inceleyerek belgelerde yer alan bazı bilgileri Pandora Papers (Pandora Belgeleri) adı ile açıkladı. Belgelerin açıklanan kısmında yer alan bilgilere göre 90 ülkeden 330 devlet ve hükümet başkanı ile siyasetçinin de aralarında bulunduğu kişiler, vergi cenneti olarak adlandırılan ülkelerde kurulu deniz aşırı-kıyı bankacılığı (off-shore) şirketler aracılığıyla servetlerini saklamış, vergi kaçırmış ve para aklamış.

“Pandora Belgeleri”nde, Türkiye'den aralarında holding sahipleri, iş dünyasının temsilcileri, sanat ve spor dünyasından kamuya mal olmuş kişilerin de bulunduğu 220'den fazla isim yer alıyor. Belgelere göre “vergi cenneti” olarak bilinen ülkelerde hesabı bulunan holdinglerden biri de Cumhurbaşkanlığı Sarayı, MİT binası ve Yargıtay binasıgibi devletin güvenliği için büyük öneme sahip merkezlerin inşaat ihalelerini alan Rönesans Holding…

Peki “Pandora”nın Türkiye'nin güvenlik boyutunu ilgilendiren durumu ne?

“Mesele devletin güvenliği”

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç konuyu yakından takip eden isim. Çünkü… Kılınç aynı zamanda TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü.

Dün konuştum CHP'li vekille…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini söyledi. “Neden?” diye sordum, şu yanıtı verdi: “MİT'in yeni yapım binasının böylesi bir şirkete verilmesi normal değil.”

Soru önergesinin ayrıntısına baktım…

“MİT'in 2020'de hizmete giren karargâhının yapımını üstlenen ve Pandora Belgeleri'nde adı geçen RC Rönesans İnşaat Taahhüt A.Ş'nin bağlı olduğu Rönesans Holding'in ‘vergi cenneti' olarak adlandırılan ülkelerdeki faaliyetleri araştırılmış mıdır?” diye soran Kılınç neden kaygılı? Fuat Oktay'ın yanıtlamasını istediği şu soru kaygının nedenini bize anlatıyor: “… Off-Shore hesaplar aracılığıyla vergi kaçırmakla suçlanan, Rusya Federasyonu'nda vergi kaçırma suçlamasıyla ceza alan şaibeli bir firmaya, milli güvenlik istihbaratını devlet çapında oluşturmakla görevli ve sorumlu MİT'in yeni binasının yapım işi neden verildi? Uluslararası alanda karmaşık ilişkilere ve ortaklıklara sahip bir inşaat şirketine MİT binası gibi çok önemli bir merkezin inşaat ihalesinin verilmesi, devletin güvenliği için risk ve tehdit oluşturmaz mı?”

Daha çok soru var…

MİT'in Rönesans raporu…

CHP Milletvekili Kılınç'ın yanıt aradığı sorulardan bana göre en dikkat çekici olanına bakalım:

“Pandora belgelerinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişiler ve ülkemizde faaliyet gösteren kuruluşlar hakkında vergi kaçırma, suç gelirlerini aklama iddialarıyla ilgili inceleme başlatılması yönünde Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) bağlı bulunduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatınız olmuş mudur?”

Peki…

İnsanlar niçin kıyı bankalarında (off-shore) hesap açarlar? Bu sorunun birçok yanıtı var ama en bilinenleri şöyle sıralanıyor: … Kişi ve kurumların varlıklarının karşı karşıya olduğu siyasal riskin derecesini düşürmek. (Kıyı bankalarının bulunduğu yerler siyasal risklerin düşük olduğu yerler olarak tanımlanıyor.) … Kişi ve kurumların kazanç veya servetlerine gizlilik sağlamak. (İki tür gizlilik söz konusu olabilir: İlk olarak varlığın devletten saklanması, ikinci olarak da aileden veya akrabalardan saklanması.) … Davalara karşı kazanç ve serveti koruma arzusu. (Herhangi bir nedenle kişinin aleyhinde açılabilecek tazminat davası gibi davalarda kıyı bankalarında tutulan kazanç ve servetler bilinmeyeceği için davaya konu olmaz.)

Devam edelim…

Yüksel Kılınç şunu da merak etmiş:

“Türkiye'nin mali istihbarat birimi olan Mali Suçları Araştırma Kurulu ile MİT, Pandora Belgeleri'nde yer alan kişi ve kuruluşlarla ilgili son 5 yılda herhangi bir rapor düzenledi mi? Ankara'nın Etimesgut İlçesi'nde, MİT'in 2020'de hizmete giren karargâhının yapımını üstlenen Rönesans Holding'in ‘vergi cenneti' olarak adlandırılan ülkelerdeki faaliyetleri araştırıldı mı? Araştırılmışsa Off-Shore hesaplar aracılığıyla vergi kaçırmakla suçlanan bir inşaat şirketine, milli güvenlik istihbaratını devlet çapında oluşturmakla görevli ve sorumlu MİT'in yeni binasının yapım işi neden verildi?

SONUÇ: CHP'li Yüksel Mansur Kılınç'ın iddiaları böyle… Söz sırası şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'da!