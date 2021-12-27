PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fikirtepe’deki son ihale 1.5 milyar TL

İstanbul Fikirtepe'de kentsel dönüşüm meselesi uzun süredir kangrene dönmüş, hak sahiplerini mağdur ediyordu. Yarım kalan kalan projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devralmıştı.

Son aylarda yeni hazırlanan imar planı doğrultusunda ardı ardına ihaleler yapılıyor. Toplam 22 etap yapılacağı belirtilen ihaleler sürüyor.

Yüzde 50 paylaşıma dayalı olacağı duyurulan ihalelerde geçen hafta büyük bir ihale daha yapıldı. Ama duyurusu olmadı.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'nin yaptığı ihaleyle ilgili edindiğim bilgileri paylaşacağım. İhalenin yaklaşık değeri 1 milyar 664 milyon 148 bin 500 TL.

Dört firma katılmış: Mustafa Ekşi İnşaat, MFA İnşaat+Konuklu İnşaat Ortaklığı, Pekerler İnşaat+MMB ortaklığı ve Güryapı İnşaat.

En uygun teklif 1 milyar 533,5 milyon TL teklifle Mustafa Ekşi İnşaat'tan gelmiş.

Kadıköy'e bağlı Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm için Emlak Konut bir kitapçık hazırlamıştı. Hak kaybının olmayacağı ve evi tahliye edilenlere 48 ay kira yardımı yapılacağı belirtilmişti.

Bu ölçekteki bir ihalede de eğer sözleşme imzalanırsa, devletin kasasına 750 milyon TL girecek demektir.

Tabii, hazırlıkları devam eden fiyat farkı kararnamesiyle tutarlar değişmezse…

Kars'a hastane ihalesinde “zamlı” teklif

Son günlerde yapılan kamu ihalelerinde garip sonuçlar gelmeye başladı. İhalelere katılan firmalar indirim yapmak yerine yaklaşık değerin üstünde teklif veriyor. Oysa indirim, kamu kaynaklarında tasarruf sağlamak için yapılır. Devletin sözgelimi “100 milyon TL'ye yapılır” dediği bir işe, firmaların bu tutarın altında teklifler vermesi beklenir.

Bu garipliğin son örneği 24 Aralık Cuma günü yapılan Kars 500 Yataklı Devlet Hastanesi'nde görüldü. Sağlık Bakanlığı'nın e-ihale usulüyle yaptığı hastane ihalesinde yaklaşık değer 637 milyon 804 bin 963 TL, 1 kuruştu. (evet 1 kuruş hassasiyeti etkileyici)

İhaleye üç firma katıldı. Bakın, devletin yaklaşık 638 milyon TL değer belirlediği ihaleye katılan firmalar ve teklifler nasıl oldu:

En uygun teklif bile, yaklaşık değerin yüzde 30 üzerinde. Bu büyük fark, Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşık değeri saptadığı tarihle, ihale günü arasında inşaat malzemesine gelen zamlardan kaynaklanıyor olabilir. Ki, gerçek enflasyon da bu reel durumlarda apaçık ortaya çıkıyor. Eğer böyleyse çıkıp açıklama yapmaları lazım.

Müteahhitlere fiyat farkı yolda

AKP'nin hazırladığı fiyat farkı esaslarında sona geldi. Fiyat farkını, girdi maliyetlerindeki yüksek artışlar dolayısıyla inşaat sektörü temsilcileri uzun süredir talep ediyor. Hatta bakanlıklar nezdinde kulis de yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda bize ulaşan bir müteahhit, kamuoyunda hep “büyüklerin” gündeme geldiğinden yakındı. Çok sayıda küçük ve orta ölçekli müteahhitin batma noktasına geldiğini söyledi.

İnce ve teknik formüllere dayalı bir çalışma yürütülen kararname, en az 20 maddeden oluşacak. Hazırlanan esaslar, 27 Haziran 2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen kararnamede değişiklikler yapıyor. Yeni yılda yürürlüğe girecek fiyat farkının kamuya yükünün ne olacağı bakalım açıklanacak mı…

Varlık Fonu A.Ş. hatasını düzeltti

Bir hafta önce bu köşedeki yazım, “Varlık Fonu yönetimine ince ayar” başlığını taşıyordu. O yazıda, fon yöneticilerinin görev süresinin, 3 no'lu Cumhurbaşkanı kararnamesine bağlandığını yazdım. Yapılan yeni değişiklikle Cumhurbaşkanı, yönetim kurulu başkanı olduğu ticari bir şirketin yöneticilerini süreye bağlı olmadan üyelerini görevden alabilecek.

Yazımda bu düzenleme değişikliği sırasında yapıldığını gördüğüm bir hataya da dikkat çektim. Ticaret Sicili'ndeki kararda, madde numarası verilmeden “2. Fıkra” deniliyordu. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü yazımın yayımlandığı gün (20 Aralık'ta) düzeltme ilanı göndermiş. 2. Fıkranın; 2. Maddenin 2. Fıkrası olduğunu bildirmiş. Düzeltme bilgisi de aynı gün Ticaret Sicili'nde yayımlandı. Merak eden okurlar için o bilgiyi de tamamlayalım: 2. Madde, Cumhurbaşkanı'nın atama yetkilerini düzenliyor.