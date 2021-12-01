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Manipülasyon araştırması ve DDK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizler hakkında konuştukça TL değer kaybediyor.

Geçen cuma günü İzmir mitingi sonrası 12.50 TL'ye kadar çıkan dolar, Türkmenistan dönüşündeki açıklamalarından sonra da 12.80'e ulaştı.

Durum ortadayken, aynı tutumda (demeç) ısrarı anlamak zor ama anlamanın da fazla önemi kalmadı. Son dönem resmi iktisadi kararların ardında, akla ve mantığa uygun gerekçeler aranmıyor biliyorsunuz.

Ortalama akılla izah edilemeyen kararlar sonucu yoksullaşan; umudunu, güvenini korumakta zorlanan topluma iktidarın uygun gördüğü muamele ise yine korku siyaseti.

Önce Milli Güvenlik Kurulu, şimdi de Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK), ekonominin milli güvenlik meselesi haline getirildiği “yeni” anlayış için devrede.

TL, iktidarın yanlış ekonomi politikalarıyla erirken, bunun bedelini ödemek zorunda bırakılan kitlelerin itirazları, seslerini yükseltmeleri suç gibi sunulmaya başlandı. Öte yandan da Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın görevden alınacağına ilişkin söylentiler, piyasalardaki mevcut güvensizliği çoğaltıyor.

DDK'YA TALİMAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine bağlı DDK'ya, döviz kurları üzerinden manipülasyon yapılıp yapılmadığının tespiti için talimat verdi. AA'nın haberine göre DDK iddialar üzerinde çalışacak, sonrasında da gerekli işlemlerin yapılması için kurumlara iletecek. Kurumlardan kasıt, ekonomi yönetiminde karar süreçlerindeki temel kurumlar. Merkez Bankası, BDDK, MASAK gibi kurumlar. BloombergHT'deki haberden de öğrendik ki, bir suç faaliyetinden kuşkulanılırsa, müfettişler, kovuşturma başlatmaya da yetkili olacakmış.

DDK'YA OLAĞANÜSTÜ YETKİLER

Cumhurbaşkanı'na bağlı DDK yeni bir kurul değil. Partili cumhurbaşkanlığı öncesinde de inceleme ve denetim sahalarında faaliyet göstererek raporlar hazırladı. Hatta bu raporların önemli bir kısmı Cumhurbaşkanlığı'nın web sitesinde yayınlanmış ve erişime açık kalmıştı.

Parlamenter sistemden çıkış öncesinde, DDK haberlerini yazmak ve okumak olağandı. Artık değil. Şimdi olduğu gibi istisnai bir hale getirildi. Eski ama devlet idaresi bakımından önem taşıyan raporlar kaldırıldı.

GÖREVDEN ALABİLME

Partili Cumhurbaşkanlığı'na geçilince DDK'nın yetkileri çoğaltıldı. Geçen ağustosta çıkarılan Cumhurbaşkanı kararıyla da yetkiler, meslek kuruluşları, birlikler, vakıflar, kooperatifleri de kapsar hale getirildi. Sadece bu kadarla da sınırlı kalmadı. DDK'ya denetleyeceği kuruluşların bünyesindeki denetim kurullarının yetkileri de verildi. Bu da şu demek: DDK, denetlediği kurumların, yani bir meslek örgütü, dernek ve vakfın yöneticisini, personelini de görevden alabilecek. Her şeyin çok süratli değiştiği bir konjonktürde, dövizde manipülasyon olup olmadığına ilişkin bir araştırmanın, kaç hafta, kaç ay süreceği, bulguların kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağı önemli.

Ama bundan daha önemli görünen, bugünkü bir numaralı gündem, TL konusunda, DDK'nın, kamuoyuna duyurularak görevlendirilmiş olması. Üç ay önce verilen yeni ve geniş yetkilere sahip DDK'nın çalışması sonucunda çıkacak rapor ve işlemler, farklı siyasi sonuçlar üretir mi, izleyeceğiz.