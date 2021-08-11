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TMSF ihalesi ve kamu hakkı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) en yüksek teklifi 335.5 milyon TL olarak açıkladığı Sürat Kargo ihalesinde değerlendirme sürerken, TBMM'ye taşınan tartışma yeni boyutlar kazandı.

TMSF, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun gündeme taşıdığı sorulara cevap niteliğinde kapsamlı açıklama yaptı. Kuşoğlu, ihalede en yüksek teklifi Port Kargo adlı bir şirketin verdiğini söylemişti.

TMSF açıklamasında en yüksek teklifi veren şirketin adı, yine duyurulmadı. Ancak, ihaleden üç hafta önce isim değiştirip şirket amaçlarına posta ve kargo işlerini eklediğini yazdığımız Port Kargo ve Lojistik A.Ş'nin firmalarla ilgili listelerde yer aldığı görüldü.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında el konulan şirketlerden biri olan Sürat Kargo ve Sürat Lojistik satışı için, muhammen bedel 325 milyon TL olarak açıklanmıştı. TMSF son açıklamasında, bu bedelin nasıl belirlendiğiyle birlikte, dosyada yer alan 16 firmanın adını duyurdu. Yanısıra, sistem odasına, ücret ödeyerek giren 11 firmayı da liste halinde paylaştı.

Sürat Kargo'yla ilgilenen şirketler arasında, İBB'nin yıllarca taşıma ihalelerini alan Platform Taşımacılık da var, merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir kriz ve risk yönetim şirketinin kurduğu Valour Danışmanlık şirketi de. Yanı sıra Çalık Grubu'nun kurucusu olduğu EPOST şirketi de dikkat çeken isimler arasında. Söz konusu talipler listesinde asıl iş sahası kargo, posta ve dağıtım olmayan şirketlerin çokluğu dikkat çekiyor.

KAMU ALACAĞI

Aslında, üzerinde bütün yurttaşların hakkı olan kamu alacağı tahsiline dönük ihale yapan, dolayısıyla kamu yararına hareket eden bir kurum olan TMSF'nin bu bilgileri, bir milletvekili talep etmeden, TBMM'de basın toplantısıyla gündeme taşımadan önce açıklaması beklenirdi.

325.5 milyon TL teklife konu tutarın, özünde kamu alacağının karşılığı olduğunu hatırlarsak, bu ihaleye kimlerin talip olduğunu bilmek vergi yükümlüsü vatandaşların hakkı.

Aynı nedenle, yasal izin gerektirdiği için ihale sonuçlarının gönderildiği kurumların da aynı şeffaflığı sergilemesi gerekir. Bu satırları gören bazı okurların içinden “Ne şeffaflığı, memlekette şeffaflık mı kaldı?” gibi sorular geçirdiğini biliyorum. Yine de bu bezgin ruh hali, sözgelimi Rekabet Kurumu'nun internet sayfasında neden Sürat Kargo başvurusunun bulunmadığını sormaya engel değil.

SAYFADA YOK

Bu yazı yazılırken Rekabet Kurumu sitesinin “Bildirilen Birleşme ve Devralmalar” sayfasında, TMSF'nin yaptığını duyurduğu Sürat Kargo ihalesiyle ilgili bildirim yer almıyordu. Sürat Kargo ihalesi 29 Temmuz'da yapıldı. Rekabet Kurumu'nun ilgili sayfasındaki en son başvuru 9 Ağustos tarihli.

“Rekabet Kurumundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve devralmalar Hakkındaki Tebliğ”e göre (2010/4) Kurum'a bildirilen birleşme ve devralmaların, ilgili teşebbüsler ve faaliyet alanlarını içerecek şekilde internet sayfasında duyurulması gerekiyor.

Böyle bir duyurunun neden yapılması gerektiğinin cevabı, yine Rekabet Kurumu sayfasında var: Bilgi, belge veya görüş sunmak isteyenlere bu imkanı tanımak için.

Dolayısıyla Sürat Kargo ihalesinde en yüksek teklifi hangi şirketin verdiğini bilmek, bu konuyla ilgili bilgi belge sunmak isteyenler için önem taşıyor.