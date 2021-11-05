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Bravo Oğuz başkan!

Belediyecilik sadece yol, kaldırım, park yapıp çöp toplamak, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak mıdır?

Elbette değildir, olmamalıdır.

Toplumun kılcal damarlarına kadar ulaşabilen Belediyeler, toplumsal yaşamın çağdaş ve sağlıklı bir şekilde dönüştürülebilmesi için de önemli roller üstlenir.

Çocuk yaşta evlilikler, töre cinayetleri, kadına yönelik şiddet, ne yazık ki Anadolu'daki en ciddi sorunların başında geliyor.

Bu konularda büyük kentlerde son zamanlarda bir farkındalık oluşmakla beraber, kırsalda hala kol kırılıyor, yen içinde kalıyor.

Geleneksel feodal ilişkiler, çocuk yaşta evlilik, töre cinayetleri ve kadına yönelik şiddet konusunda hala medeni yaşamın gereklerine karşı direniyor. Devlet de bu direnişe adeta seyirci kalıyor.

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Perşembe günü, bu konularla ilgili umut verici bir projenin kapanış toplantısı için Kars'taydım. Susuz ilçesinde, Belediye ve Cilavuz Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği proje, Hollanda'nın Marta Programı tarafından da desteklenmişti.

Proje kapsamında başta kız çocukları olmak üzere, halkın erken yaşta evlilik, kadına şiddet ve töre cinayetleri konusunda farkındalığını arttırmaya yönelik 30 dakikalık bir belgesel hazırlanmıştı. Konuya uygun olarak, kadın aşıklar programı düzenlenmişti. Hazırlanan belgesel dört farklı kahvehanede geniş bir katılımcı grubuna izletildi. Katılımcılara ayrıca konuyla ilgili brifing verildi. Belgesel gösterimleri ilçedeki dört ayrı hanede daha yapıldı. Ayrıca, ilçedeki okullarda “ben çocuğum, gelin değilim” konulu, ödüllü bir resim yarışması düzenlendi. Yarışmada ortaya çıkan eserler ilçedeki okullarda sergilendi. Proje kapsamında bir de boyama kitabı ve karikatür kitabı hazırlandı.

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Ben proje konusunda sözü fazla uzatmayıp, kapanış konuşması yapan öğretmen kökenli Belediye Başkanı Oğuz Yantemur'a bırakayım:

“Türkiye'de çocuklar 17 yaşına bastıklarında, yasal vasilerinin izniyle evlenebilmektedirler. 16 yaşındaki çocuklar ise ‘istisnai durumlarda ve hayati önem arz eden bir gerekçenin olması şartıyla' mahkemeden alınan özel izinle evlenebilmektedirler.

Nasıl bir gerekçe bu yaşta çocukların evlenmesine gerekçe olabilir?

Ülkemizde çocuk yaşta evlilikler halen bir sorundur.

Bu durum; kız çocuklarına yönelik cinsiyet kalıp yargılarını pekiştiren ve onların eğitimlerine engel olan, sağlıklarını tehlikeye atan, onları şiddet ve yoksulluk riskine maruz bırakan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir yansımasıdır.

Projemizin amacı, çocuk yaşta evlilikleri önlemek ve bunlara etkili şekilde müdahale etmeye yönelik bir dizi etkinliği gerçekleştirmekti.

Bunlar,

– Çocuk yaşta evliliklere yol açan ana faktörleri tespit etmek;

– Çocuk yaşta evliliklerin ortadan kaldırılmasının önündeki engelleri tespit etmek;

– Risk altındaki çocuklara ulaşabilmekti.

Çocuk yaşta evliliklerin önlenmesi için yerelde bilgilendirici çalışmalar yaptık. Bu kapsamda kadınlarla, çeşitli sektörlerde çalışan kamu görevlilerine yönelik eğitim programları organize ettik. Toplumsal farkındalığı arttırmak ve olumlu örneklere katkı sağlamak için anne, baba ve ergen çocuklar için, toplum temelli eğitimler dahil olmak üzere, toplumsal dönüşüm odaklı bir dizi faaliyet düzenledik.

Amacımız, çocuk yaşta evliliklerin ortadan kaldırılması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve töre cinayetleri konusunda ciddi bir tutum değişikliğini teşvik edebilmekti.

Bu konuda başarılı olabilmek için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz.”

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Anadolu'nun ücra bir yerinde 2 bin 600 nüfuslu bir kasabada, büyük kentlere örnek olabilecek bir çalışmaya tanıklık etmek beni çok mutlu etti.

Bu yüzden yazıma “Bravo oğuz başkan” başlığını atmayı tercih ettim.

Emeği geçen herkese teşekkürler.

Kars da ulaşılmayı bekliyor!

TCDD Taşımacılık isimli şirket, 3 Kasım 2021 Çarşamba günü bir sosyal medya mesajı paylaştı. Mesajda şöyle yazıyordu: “Nostaljik ve unutamayacağınız bir tatil arayışınız varsa, Vangölü Ekspresi ile seyahat etmeyi kaçırmayın. Pulman, örtülü kuşetli ve yataklı vagonlarıyla Vangölü Ekspresi bir başka… Tatil Ulaşınca başlar.”

Kars Turizm Birliği Başkanı Halit Özer de bu mesajı sosyal medya hesabına beni de etiketleyerek taşıdı ve şu soruyu yöneltti: “Kars ve Bölge halkı Sayın Bakan'dan ve TCDD'den bir cevap bekliyor. Doğu Ekspresi ve Kars Turistik Ekspresi nerede ve ne zaman gelecek?”

Bence Halit Özer'in sorusu, haklı ve meşru bir soru.

Trense aynı tren, yol uzunluğuysa aynı uzunluk, koronaysa aynı korona!

O zaman Vangölü Ekspresi çalışabiliyorsa, Doğu Ekspresi ve Turistik Ekspres de çalışabilir.

TCDD Taşımacılık mesajının sonunda “Tatil ulaşınca başlar” demiş ya…

Kars da ulaşılmayı bekliyor Sayın Adil Karaismailoğlu.

Hadi bir el atın. Ya Kars'a seferleri başlatın ya da bu çifte standardı izah edecek ikna edici bir açıklama yapın!