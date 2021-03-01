Bugün büyük gün!

Memlekette o kadar çifte standart oluyor ki insana “Artık normal vatandaşların taşıdığı koronavirüsle, AK Partililerin taşıdığı koronavirüse dahi farklı muamele ediliyor” dedirtiyor.

Gelin bugün son zamanlarda sosyal medyayı sallayan o fenomen videolar üzerinden salgınla geçen son bir yılda vatandaşa yapılan farklı muamelelere bir göz atalım (Bu vesileyle o videoların öyküsünü de anımsamış olalım):

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İlk video jandarmayla 75 yaşındaki Ümmü Teyze'nin diyaloğu.

Hatırladınız değil mi?

Jandarma arabası köyün yakınlarında duruyor. İki jandarma arabadan inip biraz ileride ağacın gölgesinde durup buzağılarını izleyen teyzenin yanına gidiyor. Kibar kibar, saygılı saygılı konuşmaya başlıyor. Teyzeye adını soruyor.

Malumunuz Anadolu köylüsü, Mehmetçiği çok sever sayar ama aynı zamanda da biraz çekinir. Teyze de çekinmiş olacak ki “Ana adın ne?” sorusunu duyunca, “Bilmeyöm ki evladım Fadime mi Ümmü mü bi'şeyler deyola” karşılığını veriyor.

Jandarma tek başına duran, üstelik dağ başında, açık havada olan Ümmü Teyze'yi virüs kapma konusunda nazikçe uyarıyor. O da daha çıkmayacağına söz veriyor.

O video Bursa'nın dağ ilçelerinden Büyükorhan'da 27 Mart 2020 günü çekilmişti.

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İkinci ve üçüncü video İstanbul/Beyoğlu'ndan.

Saçlarını yeşile boyamış genç bir kadın Taksim'deki metro istasyonundan çıkıp, İstiklal Caddesi'ne doğru yürüyor. Daralmış, sıkılmış, maskesini bir süreliğine çenesinin altına indiriyor ve genç bir polisin radarına giriyor. Hazır Demirören Haber Ajansı'nın kamerası da ordayken genç polis hemen harekete geçiyor: “Vay sen nasıl maskeyi çenenin altına indirirsin?”

Polis kadını izliyor ve girdiği dükkanın önünde kimlik istiyor.

Kadın nedenini soruyor. Polis “Maskeyi çenenizin altına almıştınız, ceza yazacağım” diyor.

Kadın metrodan çıktığını, kısa bir süre indirdiğini ve biraz nefes aldıktan sonra normal taktığını söylüyor. Ancak polis ısrarcı, kadını ceza kesmeden bırakmıyor. Üşenmeden MOBESE kamerasından kadının maske çenesindeyken kaydedilmiş görüntülerini de ajansa servis ediyor.

O haberin yayınlanma tarihi de 28 Kasım 2020.

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Dört, beş ve altıncı videolar da Anadolu'nun değişik kentlerinde maskesini çenesinin altına indiren ya da maske takmayan gençlerin başına gelenlerle ilgili. Google'da kısa bir araştırma yaparsanız, Türk polisinin ve bekçilerin “maskesizler”le mücadelesini (!) gösteren onlarca benzer fotoğrafa rastlarsınız.

Bu görüntülerin üçü de Türkiye'de 2020 yılı içinde kaydedilmişti.

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Yedinci videomuz AK Parti Rize İl Kongresi'nden.

Özellikle Rize'nin yerel televizyonu Çay TV'den izledim ve ekran görüntüsü aldım. O pankart açıldığı sırada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gülerek “Çayeliler de işin kolayına kaçmış, çaya bekleyruz diyorlar” diye espri yapıyordu. Biliyorsunuz aynı kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan salonun salgına rağmen “lebalep -ağzına kadar-” dolu olmasıyla övünüyordu.

Bu video kaydedildiğinde takvim yaprakları 15 Şubat 2021'i gösteriyordu.

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Sekizinci video Hatay'da kaydedildi.

AK Parti Gençlik Kolları'nın 6. Olağan Kongresi sonrasında yapılan “after party” anlarından. Milletvekili Cemal Enginyurt bu görüntüler için “ateş dansı” diyordu. Maskenin mendil yapıldığı o anlarda büyük ihtimalle koronavirüs birkaç gün sonra o salondaki vücutlarda yapacağı ateş dansına hazırlanıyordu.

Lebalep Gençlik Kolları Olağan Kongresi, 11 Şubat 2021 günü gerçekleştirilmişti. Girişinde çıkışında polis güvenlik önlemi alınmıştı. Aynı tarihlerde Hatay Valiliği kapalı alanlarda benzer toplantıları yasaklamıştı.

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Google'da arama yaparsanız, 2021'in ilk iki ayında yapılan cenaze törenlerinde, ilk kongrelerinde, siyasi faaliyetlerde, “AK Partililerin taşıdığı koronavirüse tanınan ayrıcalıklara” dair başka videolar da bulabilirsiniz.

Bugün yeme içme sektörünü temsil eden, o sektörde çalışan yaklaşık 2.5 milyon insan için büyük gün. Hepsi Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak kararı bekliyor. Gerçekten takatleri kalmadı. Sadece sektör mensupları değil, vatandaşlar da bir masanın etrafında dostlarıyla oturup sosyalleşmeyi çok özledi.

Toplantı öncesinde karar vericilere hatırlatmak istiyorum: Ortada bu kadar çifte standartlı uygulama varken, AK Parti etkinliklerinde vur patlasın çal oynasın yapılırken, olası bir “salgınla mücadele etmek için bu gerekli, biraz daha sabredin” telkinine sektörün de vatandaşların da artık karnı tok.

İnsanların akıllarıyla alay etmeyi bırakın!