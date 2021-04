Meraklısına gri pasaportla insan kaçırma rehberi

Malatya ve Elazığ gibi kentlerde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının devletin hizmet (gri) pasaportuyla Almanya gibi ülkelere insan kaçırıldığı ortaya çıkalı bir hafta oldu.

Gördük ki olay bir bölgede kalmamış Türkiye geneline yayılmış. Bu yüzden pazar günümü bu konuyu araştırmaya ayırdım.

İşin tam olarak nasıl yapıldığını araştırırken, organizasyonu yapanların, belediye başkanlarını ikna etmek ve yönlendirmek için yaptığı yazışmalara ulaştım.

Aşağıda, bu organizasyonu yapanların hedef belediyelere gönderdiği altı maddelik yönlendirme mesajı ve örnek gösterilen Şanlıurfa'nın Harran Belediyesi'nin yaptığı işlemlerin belgeleri var.

1) İlk yapılması gereken belediyenin Avrupa'daki bir projeye ortak edilmesi. Örnekte, Harran Belediyesi, Across Atlantic Devolopment (AAD) adlı “koordinatör” kurumla bir AB projesi için iş birliği yapıyor. Projenin adı “Active Youngs for future in Hungary-Macaristan'da gelecek için aktif gençler-”

Haliyle ilk adım olarak belediye meclisi, AAD'nin gönderdiği listeyi ve evrakları onaylıyor.

2) İkinci aşamada belediyenin yazı işleri müdürlüğü, meclis kararını alıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Urfa İl Müdürlüğü'ne yazı yazıyor ve listedeki isimler için pasaport çıkarılmasını talep ediyor.

3) Üçüncü aşama Çevre ve Şehircilik Şanlıurfa İl Müdürlüğü'nün Şanlıurfa Valiliği'ne yazı yazması.

4) Bu aşamada Valilik'ten pasaportlar ve yurt dışı çıkışı için olur alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Harran Belediyesi'ne yazı yazıyor.

5) Beşinci aşama, olur geldikten sonra belediyenin hizmet (gri) pasaportunu düzenlemesi oluyor.

6) Ve son aşamada da hizmet pasaportu formları belediye meclisinin onayladığı listede ismi olanlara veriliyor ve onlar da nüfus müdürlüğüne başvurarak pasaportlarıyla izinlerini alıyor.

Organizasyonu yapanların belediye başkanlarını ikna etmek için kullandığı başka bir örnek proje daha var. O da North Data isimli Almanya orijinli şirketin, Cimitekke Belediyesi (Ordu ili) ile 2020'de yaptığı belirtilen “Mesleki Eğitim Projesi” ismini taşıyor.

69 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının isminin bulunduğu bir listeyi de içeren proje belgesinde North Data isimli şirketin Afrin Sülejmani isimli yöneticisinin imzası var. Belgeye göre Cimitekke Belediyesi'yle yapılan iş birliği çerçevesindelistede ismi olan 69 kişiye bir yıl boyunca Almanya'da mesleki eğitim ve iş veriliyor. Belgenin 8. maddesinde North Data isimli şirketin Cimitekke Belediyesi'ne para vereceği açıkça belirtiliyor. Maddede ise aynen şöyle diyor:

“Listede adı geçen kişiler için bir yıllığına görev pasaportu verilmesini rica ediyoruz. Bu proje çerçevesinde 20 bin Türk Lirası kurumunuza verilecektir.”

Gri pasaportu alıp Almanya'ya kapağı atan vatandaşlar, organizatör şirkete kişi başı 20 bin Euro ödüyormuş. Şirket ise belediyeleri ikinci el kamyonlarla ya da 20 bin lirayla kandırıyormuş.

İşin en üzücü tarafı ne biliyor musunuz? Bu kadar bilgi belge ortalığa saçılmışken, devletimizin konuya hâlâ “gülünç bir haber” muamelesi yapması. Belediyelerin gri pasaport düzenlemesini engellemek yeter mi? İşin büyüklüğünü ortaya çıkaracak, sorumluları deşifre edecek, cezalandıracak adımlar atmak gerekmiyor mu?

Peki ya bu organizasyonlarla yurt dışına kaçanlar arasında FETÖ'cüler ve PKK'lılar varsa?

Bakan Pekcan neden sessiz?

Geçenlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç bir iddia ortaya attı. Dedi ki “Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığına kendi şirketinden 9 milyon liralık dezenfektan satın aldı.”

Demokratik hukuk devletlerinde bu tür iddialar çok ciddiye alınır. Bu tür şeyler yapan bakanlar sıkıntı yaşarlar, istifa ederler. Konuyu araştırdığımda iki şey gördüm:

*Sayın Pekcan iddiaya yanıt dahi vermemiş. Böyle durumlar için “sükut ikrardan gelir” derler bilirsiniz. Geçmişte bir kadın bakanın (Güler İleri), sırf babasının ölüm ilanının parası bakanlıktan ödendi diye istifa ettiği bir ülkeydik. Eğer bugün böyle ciddi bir iddia için “n'olmuş yani” deniliyorsa vay demokrasimizin haline!

*İkinci gördüğüm konu da iddianın ve belgenin kaynağıyla ilgili. Kim sızdırmış olabilir sizce? Tabii ki kabine değişiminde “ilk değişecekler” listesinde görülen Ruhsar Hanım'ın yerine geçmek isteyenler.