Soylu parti içinde sert kayaya çarptı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Mayıs 2021 günü Habertürk TV'de katıldığı programda suç örgütü lideri Sedat Peker'e koruma verilmesi meselesini açıklarken, kendisinden önceki yöneticileri işaret ederek riskli bir yol seçti. Sedat Peker'e karşı durmak isterken, AK Parti camiasından önemli isimleri de karşısına aldı.

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Şimdi gelin, girişte yaptığım kısa özeti somut verilerle açalım:

Soylu, önce Peker'e koruma verilmesi kararının 2015'te alındığına dikkat çekmişti. Ardından da kararın arkasında kurgu bir DHKP-C tehdidi olduğunu açıklamıştı. Soylu kamuoyuyla şu bilgileri paylaşmıştı:

(… kendisine koruma veriyorlar. Esas iş bundan sonra. İstanbul Emniyet Müdürü sanıyorum Selami Altınok. Şimdi şu adamı (elindeki resmi gösteriyor) Nurettin Demir, milletimizin bunları bilmesi lazım. Biz nelerle uğraşıyoruz. Demir Kadıköy eski İlçe Emniyet Müdürü, 94-98 arası irtibatta bulunduğu en önemli adam Sedat Peker. Kardeşi Nurten Demir DHKP-C'den öldürüldü, kardeşi Nuran Demir eylemlerde. Sanal bir tehditle, kurgu bir tehditle (…) 2015'te Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Nurettin Demir kardeşinden kalan mirasla bir kurgu üretir. Derler ki, şu şu sebeplerden dolayı DHKP-C'nin tehdidi var. Sonra bu kişi ne olmuş? FETÖ'den ceza yemiş.”

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Soylu'nun bu açıklamasından üç gün sonra sonra Anadolu Ajansı bir haber geçti. 27 Mayıs 2021 günü yayınlanan haberde şu ifade vardı: “Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e ‘DHKP-C tehdidi' bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildi.”

Haberde, Peker'e verilen İstanbul Valiliği antedini taşıyan bir koruma kararı yer alıyordu.

Kararın yayınlandığı gün İçişleri Bakanı Efkan Ala, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü de Selami Altınok'tu ve o haberle Erdoğan'ın FETÖ ile mücadelesinde kritik rol oynayan üç isim de FETÖ izine dahil edilmişti. Altınok, ister istemez Anadolu Ajansı'nın FETÖ'cülük iması içeren haberine sert tepki gösterdi. Belge ve bilgilerin İçişleri Bakanlığı'ndan geldiği bilgisini veren AA yetkilileri, Altınok'un tepkisi üzerine ilgili paylaşımları sosyal medya ve internetten sildi. Altınok, ayrıca şu açıklamayı yaptı:

“Son günlerde kamuoyunu meşgul eden şahsın koruma kararına ilişkin haberlerde ve ‘FETÖ izi bulundu' başlığıyla servis edilen belgede, resmi sıfat ve görev taşıyan kişiler haksız bir şekilde ifşa ve itham edilmiştir. Şahsım, birlikte çalıştığım ve koruma kararı verilen belgede adı geçen imza sahiplerinin gerek 17-25 Aralık gerekse 15 Temmuz sürecinde yürüttükleri mücadele ve gösterdikleri duruşa tüm milletimiz ve kamuoyu yakından şahittir. Bunun aksine bir ima, iddia ve iftira her iki dünyada da hak ihlali olup iddia sahiplerini ağır vebal ve sorumluluk altına sokmuştur.”

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(Önce küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var:

Hali hazırda Erzurum Milletvekili ve AGİT Parlamenterler Assamblesi'nde TBMM'yi temsil eden Selami Altınok, bazı bakanların çocuklarına yönelik operasyonlar başlayıp, Başbakan başta olmak üzere bakanların ve işadamlarının ses kayıtları yayınlanmaya başlandığı 17 Aralık 2013 günü Aksaray Valisi'ydi. O dönem Başbakan olan Tayyip Erdoğan, aynı gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine Altınok'u atadı. Aksaray'dan İstanbul'a geçmeden önce Altınok'u kabul eden Erdoğan, kendisine “gövdeni taşın altına koyacaksın Selami” dedi. 18 Aralık 2013 günü göreve başlayan Altınok, 17– 25 Aralık operasyonları karşısında Erdoğan'ın en önemli kozu olmuştu.)

Arşivi araştırırken gördüm ki Altınok göreve başlar başlamaz İstanbul Emniyet'inde büyük bir operasyon başlatmış, FETÖ'cü polis müdürlerini görevden almış. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2015 yılında Peker'e koruma verilmesini sağlamakla suçladığı Kadıköy Emniyet Müdürü Nurettin Demir de Altınok'un hemen görevden aldığı isimlerden biri. Altınok, 18 Aralık 2021 günü göreve başlamış ve altı gün sonra Demir'i Ankara'ya Polis Okulu'na göndermiş.

Yani Soylu'nun Peker'e verilen koruma kararının arkasında gösterdiği FETÖ'cü müdür Demir, Aralık 2013'te Altınok tarafından görevden alınmış ve koruma kararının verildiği 2015 yılında kızaktaymış.

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Soylu, zaten AK Parti içinde destek bulmakta zorlanıyordu. Bir de Mart 2015'ten Eylül 2020'ye dek (Kendi görev süresi dahil) her yıl düzenli bir şekilde yenilenmiş bir koruma kararının bütün vebalini kendisinden önceki yetkililere yıkmak isteyince, Erdoğan'ın kıymet verdiği isimleri de karşısına almış oldu. Bir anlamda, asıl sert kayaya AK Parti içinde çarpmış oldu.