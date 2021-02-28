Anayasayı önce onlar getirsin

Sevgili okurlarım, Türkiye çok ama çok ilginç bir süreçten geçiyor. Başta Recep Bey olmak üzere AKP'den üst düzey birileri ortaya bir konu atıyor…

Ve neredeyse milletçe o konunun üzerine balıklama dalıyoruz!

Tartışmalar başlıyor.

O başlatıyor, biz hep arkadan geliyoruz!

Anayasa olayında da böyle oldu…

Birileri durup dururken “Eee, hadi bakalım efendiler, yeni bir anayasayı gündeme getirip tartışma zamanı artık geldi” demeye başladı!

O ister de biz durur muyuz!

Tartışmalar başladı.

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Dikkat ediyorum…

Her nedense çoğu kimsenin aklına şunu söylemek gelmiyor:

“Kardeşim, siz önce yeni anayasada neleri istediğinizi milletimize açık seçik bir anlatın bakalım…

İsteklerinizi madde madde sıralayın.

Hangi maddeler değişmeli, ilk dört madde gibi hangileri aynen kalmalı?

Özellikle değişmesini istediğiniz maddeler hangileridir?

Yerlerine ne getireceksiniz?

Siz önce önerilerinizi güzelce getirin, ötesini hep birlikte tartışmaya açalım.

Öncelik sizde, buyurun gereğini yapın!”

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Bir atasözümüz vardır…

Düğün değil bayram değil, eniştem beni niye öptü!

Bu anayasa değişikliği önerisini niçin getirip hepimizi bir kez daha peşlerine taktılar, bunu hangi gerekçeyle yaptılar?

Beklentileri ne?

Bu soruların yanıtı yok…

Çünkü amaçları ülkenin ve milletimizin pek çok önemli sorunlarını perdenin arkasına ittirip gerçek gündemi unutturmak, toplumu her zaman olduğu gibi kendi yapay gündemlerinin girdabına sürüklemek.

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Böyle bir öneri şimdi iktidar yolunda hızla ilerleyen muhalefet partilerinden gelse, onlara da aynı soruları sorardım;

Neler istediğinizi, önerilerinizin ne olduğunu somut olarak açıklayın, tartışmalar ona göre yapılsın.

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Anayasalar elbette ki değişmez metinler değildir.

Eksikleri ve yanlışları mutlaka vardır. Bunların giderilmesini istemek herkesin hakkı ve görevidir.

Yeter ki öncesinde ve sonrasında, üzerlerinde toplumsal uzlaşma sağlanabilsin.

Bizim anayasamız da böyledir.

Sık sık değişmiştir ama yine de eksikleri vardır…

Belli maddelerin ve hükümlerin güncellenmesi gerekir.

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Ancak Türkiye'de bizim anayasal sorunumuz birazcık farklıdır!

Anayasanın çok önemli bazı hükümleri ne yazık ki uygulanmıyor.

AKP iktidarı sadece yasaları değil, anayasayı da görmezden geliyor ve paspas gibi çiğnemekten kaçınmıyor.

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Üstelik yeni bir anayasa önermesi beklenen AKP-MHP iktidarının karşısında çok ciddi bir engel daha var.

Muhalefetle bir uzlaşma olmadığı sürece o teklifin Meclis'ten geçmesi asla söz konusu olmayacak.

Bugün var olan Meclis aritmetiği doğrultusunda bakıldığında, bırakın doğrudan kabul edilmesini, referanduma bile sunulması mümkün değil.

Bugünkü rakamlara göre Meclis'te milletvekili dağılımı şöyle

AKP 289.

CHP 136.

MHP 48.

HDP 56.

İYİ Parti 37.

Öteki partiler ve bağımsız milletvekili sayısı 19.

Toplam 585 oluyor.

15 vekillik ise boş.

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Bu durumda AKP-MHP ortaklığının toplam sayısı 337 oluyor.

Oysa, anayasa ve yasalar uyarınca yeni anayasanın kabulü için gereken kurallar şöyle:

-Yeni anayasanın referanduma gitmeden geçmesi, yani Meclis'te kesinleşmesi için 400 oy gerekli.

Bizim ikili ortaklık bu sayıya ulaşamıyor!

-Yeni anayasanın Meclis'te referanduma sunulma koşuluyla kabul edilmesi için gereken oy sayısı ise 360.

AKP-MHP ikilisi bu rakama da ulaşamıyor.

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Yani çok kısaca ve basitçe özetlemek gerekirse:

AKP-MHP koalisyonu tarafından hazırlanacak yeni anayasa teklifinin (muhalefetle uzlaşmadıkları sürece) Meclis'ten geçme şansı (referanduma sunulma olasılığı bile) yok.

Zira küçük CHP, HDP, İYİ Parti ile birlikte diğer partilerin ve bağımsız milletvekillerinin çoğunun da bu değişikliğe destek vermesi söz konusu değil…

Meclis aritmetiği ve milletvekillerinin siyasi görüşleriyle birlikte tercihleri ortada.

Dolayısıyla bu konuda bir mucize beklemenin bir anlamı yok!

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O halde burada bütün muhalefet partilerine haddim olmayarak bir öneride bulunayım:

Anayasa tartışmalarına şimdiden hiç girmeyin. Suyun üzerine yazı yazmış gibi olursunuz.

Bekleyin, AKP-MHP ikilisinin önerileri madde madde ve somut olarak ortaya çıksın.

Ne istediklerini, nelere karşı olduklarını ve neyi amaçladıklarını iyice bir görün ve tartışma ortamına ondan sonra katılın.

İktidarın sizinle uzlaşmaya varmadan yeni bir anayasa çıkarmasının mümkün olmadığını milletimize iyice anlatın.

Haaa, bir de iktidara şunu söyleyin:

“Yenisini hazırlamadan önce siz mevcut anayasayı adam gibi uygulayın, ötesine sonra bakarız.”

Hem milletimiz rahat etsin, hem de iktidar haddini bilsin!