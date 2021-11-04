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Dopingli Hidayet’in hikayesi

Sevgili okurlarım, Basketbol Federasyonu Genel Kurul toplantısı bugün yapılacak…

Ve beklenmedik sürprizler olmadığı takdirde adına Hidayet Türkoğlu denilen şahıs yeniden başkan seçilecek. Delegelerin çoğu şimdiden ayarlanmış durumda.

Hidayet bu iktidarın has adamı!

Aynı zamanda sarayda Recep Bey'in maaşlı başdanışmanı!

Gücünü iktidardan ve sarayın adamı olmaktan alıyor.

Burada, yukarıdaki aynı başlığı taşıyan 19 Mart 2017 tarihli yazımda olayın perde arkasını biraz olsun aydınlatmaya çalışmıştım.

Önce o yazıyı okuyalım:

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“Adına doping denilen canavar sporun en büyük baş belasıdır. Sporcu, bünyesini güçlendirip dayanıklılık sağlayan belli kimyasalları (ilaçları) alır, güç kazanır ve başarı (!) elde eder.

Doping bütün dünyada yasaktır. Kazananlar ve rastgele sporcular idrar testine tabi tutulur. Doping laboratuarlarında elde edilen sonuçlar kesindir.

2012 Londra olimpiyatlarında 1.500 metre yarışını kazanan atletimiz Aslı Çakır Alptekin dopingli çıktı ve madalyası Olimpiyat Komitesi tarafından geri alındı.

Şimdi size Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun doping olayını kısaca, çok özetle ve işin teknik yönüne girmeden anlatacağım. Yazdıklarımın tümünün belgesi elimdedir.

Geçmiş yıllarda ABD'de, NBA liginde oynayan basketbolcu Hidayet'in yasaklı doping ilaçları kullandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine kendisine ABD'de 20 maç ceza verildi.

Sonrasında iş Uluslararası Basketbol Federasyonu FIBA'ya intikal etti. FIBA bu sporcuya iki yıl ceza verdi.

Bunun üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet'in ifadesini aldı. Hidayet bu yasaklı doping maddesini kendisine omuz ağrıları geçsin diye basketbolcu arkadaşı Erkan Hacıoğlu'nun verdiğini ve ilaçları kullandığını itiraf etti.

Omuzlarında ağrı olduğu için o iğneleri dört kez yaptırmış!

Bu savunması sonrasında cezası altı aya indirildi. Doping kullandığını itiraf ettiği için altı aylık cezası kesinleşmiş oldu.

Ancak Hidayet'in arası dünya liderimizle çok iyi idi!.. Bir süre sonra saraya başdanışman yapıldı. Halen görevini orada sürdürüyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ana statüsünde (9. madde c fıkrası) başkanlığa aday olacaklar için açık hüküm var:

Hak mahrumiyeti cezası almamış olmak!..

Federasyon'un 26 Ekim 2016 günü Ankara'daki genel kurul toplantısında başkan seçimi yapılacaktı.

Katılan ve oy kullanan delegeler arasında Spor Bakanı, basketbolcu sporcular, hakemler, yöneticiler, genel müdürler ve basketbol camiasının önde gelenleri vardı.

Hidayet'in doping cezası almış olduğunu katılanların tümü biliyordu ama o sarayın adamı ve adayı idi!

Nitekim seçime tek aday olarak girdi, oy birliği ile kazanıp başkan oldu.

Karşısına çıkıp aday olacak bir babayiğit, bir yürekli insan yoktu.

Türkiye genelinde olduğu gibi herkes, bütün delegeler korkutulmuş ve sindirilmişti… Ve koskoca genel kurulda kimse ağzını açıp bir şey diyemedi.

Şimdi Ayberk Yağız isimli bir basketbolcu dopingli Hidayet'i başkan seçen genel kurulun iptali için dava açtı. Bakalım sonuç ne olacak!

Bu hükümet ve saray, spor dahil her alana siyaseti soktu.

Futbol, basketbol, bütün spor dallarında şimdi siyaset kol geziyor.

Siyaset, doping falan tanımıyor!

Hidayet'e daha nice başarılar dilerim!”

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Evet, 19 Mart 2017 tarihli yazım böyle idi…

Belki genel kurulun iptali için açılan davanın ne olduğunu merak edersiniz diye hemen kısaca değineyim.

Davayı açan basketbolcunun iptal istemi reddedildi. Gerekçe olarak da şu gösterildi:

“Davacı genel kurul delegesi olmadığı için dava reddedilmiştir.”

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Adı Hidayet Türkoğlu olan dopingli sporcu bugün yapılacak genel kurulda başkanlığa yeniden aday!

Arkasında yine iktidarın ve sarayın desteği var.

Ancak karşısında bu kez iki güçlü aday, iki milli basketbolcu yer alıyor.

Erman Kunter ve Harun Erdenay.

Sonucun ne olacağını şimdiden kestirmek mümkün değil ama Hidayet bu kez zorlanacak gibi görünüyor.

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Sevgili okurlarım, AKP iktidarı çok tehlikeli bir oyun oynadı, spora bile siyaset soktu.

Başta futbol ve basketbol olmak üzere (bir veya ikisi hariç) bütün federasyonlar AKP'nin yan kuruluşlarına dönüştürüldü.

Bunların elinde ve kullanma yetkisinde olan milyarlarca dolarlık kaynaklar iktidarın gönlünce harcanıyor…

Bütün dünyada ‘sporun yüz karası, en yüz kızartıcı baş belası' olarak tanımlanan doping ilaçlarını kullandığını itiraf eden, ABD'de bile ceza alan Hidayet Türkoğlu ise rahat!..

Çünkü Recep Tayyip'in gölgesine sığınmış, yıllardan beri federasyon başkanı olarak görev yapıyor.

Sağda solda konuşuyor!

“Başkanlığım garanti, beni deviremezler. Erman da Harun da bana hafif gelir.”

Bakalım bugün salonda neler olacak!

Doping aklanacak mı!