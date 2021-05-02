Hayırlı işler sayın Başdanışmanım!

-Zeytinyağlı ton balığı 12 adet.

-Keten tohumu yağı.

-Soğuk pres Hindistan cevizi yağı.

-İncir çekirdeği yağı.

-Keten yağı.

-Taş anasonu kökü.

-Bal polen arı sütü.

-Acı elma yağı.

-Karanfil yağı.

-At kuyruğu bitki çayı.

-Propolis damla.

-Mihr organik göz çevresi kremi.

-Çeşitli bitki çayları.

-Testere gözlü aslan pençesi.

-Mabet ağacı.

-Yoğurt otu.

-Yakı otu.

-Kiraz sapı.

-Çoban çantası.

-Aktif karbonlu siyah diş macunu.

-Doğal zeytinyağlı kömür sabunu.

-Çeşitli kolonyalar.

-Tahin.

-Osmanlı bitki çayı.

-Bitkisel bulaşık deterjanı.

-Fitomatik bebek deterjanı.

-Keçi sütü sabunu.

-Eşek sütü sabunu.

-Tam buğday unları.

-Süzme narenciye balı.

-Civan perçemi.

-Kız boy uzatma.

-Cilt bakım kremleri.

★★★

Sevgili okurlarım, bu ilginç listeyi büyük bir marketin raflarından değil, çeşitli gazetelerin internet sitelerinde yer alan reklâmlardan toparladım.

Aynı konuya 26 Aralık 2020 tarihli yazımda da değinmiştim.

Demek ki ton balığından deterjana, eşek sütü sabundan at kuyruğu bitki çaylarına kadar bunca ürünü birisi üretip satıyor, işin ticaretini yapıp para kazanıyor…

Maşallah, satış listesinde ne ararsanız var derde devadan gayri!

★★★

Peki ama, acaba kim bu uyanık iş adamı?

Sizi daha fazla merakta bırakmak istemem…

Üretenleri bilmiyorum ama bunları satıp büyük paralar kazanan, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu isimli bir sayın vatandaşımız.

Büyük kentlerde çeşitli mağazaları ile internet siteleri var.

1949 doğumlu mikrobiyoloji uzmanı, kimyager.

Bitkiler ve şifalı otlar konusunda uzman imiş!..

Bir profesör!

Bu unvanı nereden almış olduğunu bilmiyorum.

★★★

İnternet sitelerinde, özellikle de haber sitelerinde fiyatlarıyla birlikte satışa sunduğu ürünlerin markası hep aynı:

“Prof. Saracoğlu.”

Yani akademik unvanını bile işin içine sokarak marka oluşturmuş, ticaret ve para kazanma yolu olarak kullanıyor.

İşi iyice büyütmüş, bayilikler de veriyor.

Ayrıca 150 lira üzerindeki siparişlerde kargo ücretsiz.

Müşterilerine memnuniyet garantisi ve indirim fırsatları sağlıyor.

Daha ne yapsın yani!

★★★

Peki bu beyefendi ticaret dışında ne iş yapıyor?..

Acaba devlette görevi var mı?

★★★

Şaşırmayın ama evet, var…

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı!..

Yani bizim Recep Bey'in vazgeçilmezlerinden biri.

Hem ticaretten para kazanıyor, hem de (herhalde) Saray'dan maaş alıyor.

Almıyor olsa bile akademik unvanını ticari kazanca alet ettiği ortada.

★★★

Peki ama İbrahim Saraçoğlu'nun Saray'daki görevi nedir?

Orada çok önemli işler yapıyor çünkü Recep Bey'in sağlıklı beslenmesi için çaba harcıyor.

Saray'daki sağlık ve beslenme danışmanlarından sadece biri.

Recep Bey'in yediğine içtiğine dikkat ediyor, her şeyi düzenliyor.

★★★

22 Mayıs 2019 günü bir Meclis komisyonuna gelmişti, orada bir konuşma yaptı…

TRT'de program yapıyormuş. Ekrana her çıkışında kendisine 10 bin lira ödendiğini söyledi. Ticari kazancıyla kıyaslarsanız devede kulak kalır!

Ayrıca şahsına ait markaları kullanıp ürün pazarlayan kişilerden davacı olduğunu belirtti.

Harf devrimiyle birlikte Arap harflerinin kaldırılmış olmasını eleştirdi ve şöyle dedi:

“Evlatlarımız atalarının yazdıklarını okuyamıyor. Latin harflerine karşı değilim ama gençlerimiz arşivleri okuyamıyor.”

Konuşmasını Yunus suresinden okuduğu ayetlerle tamamladı.

★★★

Sevgili okurlarım, siz de “Prof. Saracoğlu” markalı ürünleri tüketin!

Akademik unvanını ticarette kullanıyor olmasını falan hiç dikkate almayın.

Sakın ola ki “Bu yaptığı ayıp değil mi, yakışıyor mu” diye sormayın!..

Çünkü sorarsanız ayıp olur!

Hocamız paraya para demesin ki, kazandığı moralle Recep Bey'e en etkili karışımları hazırlasın, kremleri versin, bakımını yapsın ve onun sağlığını iyi korusun.

Dünya liderimiz bize lâzım…

Şimdi açın bir ton balığı konservesi, hocamızın özel kremlerini göz çevrenize sürün, eşek sütü sabunla ellerinizi yıkayın ve üzerine bir fincan testere gözlü aslan pençesi çayı için…

Bay Saraçoğlu akademik unvanını ile birlikte Saray'ı ve siyasi forsunu kullanıp ticaret yapsın, para kazansın, yeter ki dünyaya yön veren liderimiz Recep Bey sağlıklı kalsın!

Burası Türkiye abicim!

Hayırlı işler sayın Başdanışmanım!