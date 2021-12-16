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Şimdiden dikkat edelim oyuna düşmeyelim…

Sevgili okurlarım, 2023 yılı Türkiye'nin en karmaşalı, en tartışmalı ve en kızgın yıllarından biri olacak.

Öncesine şimdiden tanık olmaya başladık bile.

Cumhurbaşkanlığını kim kazanacak?

Bu konuda anketler düzenleniyor, çeşitli sonuçlar açıklanıyor ve her kafadan bir ses çıkıyor.

AKP-MHP ikilisinin tartışmasız adayı zaten belli.

Dünya liderimiz, sözü bütün dünyada geçen, karşısında bütün alemleri esas duruşta bekleten Recep Tayyip Erdoğan!..

Beklenmeyen gelişmeler olmadığı takdirde tek aday.

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Burada çok önemli bir soru daha var…

O'nun karşısına kim çıkacak?

Bence en güçlü aday Kılıçdaroğlu olacak. Henüz resmen açıklanmış olmasa bile şu anda başka bir aday görünmüyor.

Zaten Kemal Bey son olarak açıkladı:

“Millet ittifakı kabul ederse aday olacağım” dedi.

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Karşı cephenin yıpratma atakları ise şimdiden başlatılmış durumda. Meral Akşener'le aralarını bozmak için binbir çeşit atraksiyon sürüp gidiyor.

Hiç ummadığımız isimler bile bu konuda rol üstleniyor!

Önce Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı devreye sokup aday ilan etmeye başladılar.

Ancak iki belediye başkanı da isabetli davrandı ve bu oyuna düşmedi.

Kemal Bey'in bu konuda yaptığı açıklamalar doğruydu:

“CHP her iki Belediye Meclisi'nde de azınlıkta. Başkanlardan biri aday olduğu takdirde görevinden istifa etmek zorunda kalacak. Bu durumda yeni belediye başkanını Belediye Meclisi'ndeki AKP-MHP çoğunluğu seçecek ve başkanlık yeniden AKP'ye geçecek…”

Böyle bir durum elbette ki kabul edilemezdi.

Karşı tarafın kızıştırma çabaları da boşa gitmiş oldu!

Yoksa gerek Ekrem İmamoğlu ve gerekse Mansur Yavaş her makamı fazlasıyla hak etmiş olan başkanlardır.

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Her ikisi de CHP'li…

Son yerel seçimlerde iki büyük kentimizde Büyükşehir belediyelerini kazanmış olmaları çok önemli olaydır.

Ama aralarında karakter farkı var. Şöyle ki…

İmamoğlu ‘mücadeleci' adam.

İktidar partisinin ve hükümetin bir numaralı boy hedefi… Ve İmamoğlu haklı mücadelesinden vazgeçmiyor, ödün vermiyor, aleyhine yapılan iktidar kulislerini başarıyla göğüslüyor.

Sinir sistemi gerçekten sağlammış.

Mansur Yavaş daha sakin bir başkan. Günlük siyasete fazla girmiyor, daha ılımlı davranıyor.

Hatta bazı iddialara göre İyi Parti'ye CHP'den daha yakın duruyor.

Ama sonuçta karşımızda önemli bir gerçek var.

Her ikisi de Belediye Meclisinde çoğunluğa sahip değil.

Dolayısıyla dengeler onlardan yana değil. Yine de ellerinden geleni yapıyorlar.

İkisi de çok popüler ve sevilen insanlar…

İsimleri bugüne kadar herhangi bir yolsuzluğa, usulsüzlüğe ve pisliğe bulaşmadı.

Halkın parasını savurmadılar, ona buna peşkeş çekmediler.

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Böyle bir ortamda gönüllerinden geçiyor bile olsa, her ikisinin de cumhurbaşkanlığı için CHP adayı olacağını hiç sanmıyorum.

O halde geriye kala kala bir tek isim kalıyor:

Kemal Kılıçdaroğlu.

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Burada benim sıradan bir vatandaş olarak İYİ Parti'den bir beklentim var, onu da belirtmek isterim.

Millet İttifakı bugüne kadar iyi gitti. CHP ile İYİ Parti arasında uygarca ilişkiler kuruldu. Kimse kimseye laf çakmadı!

Ortada başka bir güçlü aday olmadığı sürüce İYİ Parti'nin CHP'nin göstereceği adaya destek olması gerekir.

Bu konuda CHP'den de çatlak sesler çıkmaması şarttır.

Unutmayalım, aksine davranışların tamamı Recep Tayyip ve partisine yarar.

O zaman herkes gitsin, oylarını AKP adayına versin!

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Sizlerden şimdi bir ricam olacak…

Bunları söylüyorum diye beni lütfen Kılıçdaroğlu ya da CHP militanı olarak görmeyin.

Gönlüm onlardan yanadır ama militanları değilim, hiçbir zaman da olmadım.

Recep Bey ve partisinin getirdiği başkanlık sistemi iyice çuvalladı, çatırdamaya başladı.

Henüz belki çok erken ama bu konuda aklımızı, mantığımızı ve yurt sevgimizi kullanma zamanı yavaş yavaş geliyor.