Top sende Biden!..

Sayın Bay Biden, iyi ki Türkiye'de yaşamıyorsun!..

Yaşasaydın haftalardan beri neler çektiğimizi, dünya liderimizle yapacağın görüşmelerde neler yaşayacağımızı, başımıza neler geleceğini dinlemekten şaşkınlık geçirirdin.

Senin ABD'yi bilmem ama bizim medya yine dolduruşa geldi.

Çok şeyler bekliyoruz…

Muhteşem bir toplantı olacak…

Buluşma tarihi yaklaşıyor…

Masadaki konular şunlar…

Bakalım Recep Bey masaya yumruğunu yine vuracak mı, Biden'ın karşısında otururken bacak bacak üstüne atacak mı gibisinden bir sürü haberle başımız ağrıtıldı.

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Tam olarak bilemiyorum ama tahmin ediyorum ki sizin medyada da bu tür haberler bol kepçe çıkmış olmalı:

“Biden yakın tarihin en önemli buluşmasını Erdoğan'la gerçekleştirmek üzere! Dünyamızın geleceği bu toplantıdan alınacak sonuçlara bağlı!”

Öteki buluşmaların tümü tırı vırı.

Onları takan, dikkate alan zaten yok.

İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada falan devre dışı.

Varsa yoksa Türkiye ve bizim başkanımız!..

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Bak Biden, kafan daha fazla bozulmasın diye sana ne ödünler verdik biz.

Bunun değerini bil…

Rusya'dan 2.5 milyar dolar trink ödeyip satın aldığımız S-400 füzeleri anladığımız kadarıyla hangara kaldırılacak ve kullanılmayacak.

Gitti bizim paralar.

Nedeni sensin.

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24 Nisan'ı Ermeni soykırım günü ilan ettin, seni resmi yoldan protesto bile edemedik.

Bakanlarını konuşturup Türkiye'ye posta koymalarını emrettin, efendiliğimizden ağzımızı bile açmadık.

İnsan hakları dedin, başımızı öne eğdik.

Amacımız seni kırmamaktı.

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Bay Biden sakın ola ki unutma…

Senin için dünya lideri diyorlar ama sen tek değilsin.

Bizim de bir dünya liderimiz var.

Hem de 19 yıldan bu yana.

Gerektiğinde konuşur, dosta düşmana ders verir.

Gerektiğinde susarak ders verir, anlayan anlar.

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Senin sayende yeni dış politikamız belirleniyor Bay Biden.

Papaz olduğumuz, hakaretler savurduğumuz Mısır, Yunanistan, İtalya, Fransa gibi ülkelere senin sayende barış çubuğu uzattık!

Geriye kaldı İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi!

Onları da halledersek iş tamamdır.

Dün akşamki görüşmeniz sonrasında kaderimiz artık senin elinde…

Bizim başkanımızı inşallah hırpalamadın, incitmedin, S-400 füzeleri falan deyip kafasını bozmadın!..

İki dünya lideri arasında dün akşamki buluşmanız mutlaka çok ilginç olmuştur.

Masaya yumruk attıysa, sert falan çıktıysa onun kusuruna bakma.

Bizim başkan böyledir, önce sert çıkar, sonra zoru görünce yumuşar.

Sen de bir şeyler isteyeceksen insaflı ol, tamam mı!

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Merak edip bizdeki durumları soracak olursan Bay Biden…

Hiç merak etme, her şey dört dörtlük!

Bir de buharlaşan 128 milyar dolarımız var ki, her ülkede böyle şeyler olabilir.

Yani başka bir sıkıntımız yok!