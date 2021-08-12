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Vurgunlar ve Sedat Peker…

Sevgili okurlarım, bu iktidar Türkiye'yi gerçek anlamda rezaletler, hırsızlıklar, yolsuzluklar ülkesi yapmayı başardı!

Gurur duysunlar.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarını izliyor musunuz?

Bir zamanlar AKP'nin (kayıtlı olmasa, partide görevi olmasa bile) önde gelen savunucularından biri idi.

CHP başta olmak üzere muhalefet partilerine acımasızca giydirir, hatta hafif yollu tehditler bile savururdu.

Onu gıyabında ülkücü olarak bilirdik.

Şimdi konuşuyor…

Ve açık söylemek gerekirse biz bir sürü pisliği ve rezaleti onun açıklamalarından sonra öğrenmiş oluyoruz.

Çok ilginçtir, bu adam aylardan beri konuşuyor…

Söylediklerinden hiçbiri bugüne kadar yalan veya yanlış çıkmadı.

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Peki konuşuyor da ne oluyor?

Ne değişiyor?

Hiçbir şey.

Bütün hırsızlıklar, bütün yolsuzluklar, devletin ve milletin soyulması aynen sürüp gidiyor.

Bizde bir söz vardır, ne kadar anlamlıdır…

Eski hamam eski tas, sadece tellaklar değişti!

Bizim içinde bulunduğumuz hamam aynı, taslar aynı, sadece iktidarın tellakları arada sırada değişiyor.

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Sedat yurt dışından konuşuyor.

Sedat vurdu mu deviriyor.

Dedim ya, bugüne kadar herhangi bir yalanı çıkmadı.

Peki o konuştukça biz ne yapıyoruz!

Devletin ta göbeğine çöreklenmiş hırsızların bir bölümünü tek tek açıklıyor da, Türkiye'de yasal açıdan neler yapılıyor!

Yine hiçbir şey.

Onun açıkladığı her pislik sonrasında savcılıkların devreye girip bizi soyanlar hakkında soruşturmalar başlatması gerekmez mi?

Ne yazık ki hiçbir şey yapılmıyor.

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Hukuk açısından hiçbir şey yapılamıyor da, işin başka boyutu daha var.

İktidar ne yapıyor?

Hiçbir şey yapamıyor çünkü Sedat Peker'in açıklamaları palavra değil, iftira değil.

AKP iktidarının elinden gelse bu Sedat'ı yakalayacak, tutuklayacak, çiğ çiğ yiyecek ama adam yurt dışında.

Bildiğim kadarıyla Dubai'de.

Onun Türkiye'ye iade edilmesini sağlamaları mümkün olmuyor.

İadesini defalarca istediler ama başaramadılar.

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Oysa başımızda bütün ülkelerin tanıdığı ve önünde saygıyla eğildiği bir dünya lideri var!

Vurduğu yerden her zaman ses getiriyor!

ABD, Rusya, AB, İngiltere, hiç fark etmez.

İşte bu durumda karşımıza korkunç bir çelişki çıkıyor…

Görüyoruz ki dünyayı titreten, esip gürleyen ve sağa sola acımasızca posta koyabilen sayın dünya liderimiz, küçücük bir Arap şeyhliği olan Dubai'ye bile söz geçiremiyor.

Allah Allah, bu nasıl iştir yaa!..

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Sevgili okurlarım, hangi taşı kaldırsak altından pislik çıktığını artık bilmeyen yok.

Yaptıkları her göstermelik ihalede, her alım kararında dümen dönüyor.

Medyada yer alan somut haberleri izliyoruz.

Bizim gazetenin dünkü manşeti:

“Bunları işe alırken ‘sabıka kaydı' sorulmuyor mu? Orman Bakanı'nın (Pakdemirli'nin) iki danışmanı sabıkalı çıktı.”

İşin ilginç yanı, AKP takımı da artık birbirlerini ‘hırsız olmakla' suçluyor.

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Çok bilinen bir atasözümüz daha var…

Et kokarsa, meyve sebze çürürse atarsın da, tuz kokarsa ne yaparsın.

Tuz kokmaz.

Ama bunlar tuzu bile kokuttu…

Hangisini yazmalı, işte böyle bir memlekette yaşıyor olduk.

Hırsızlığın, yolsuzluğun, vurgunun bu kadarını biz hak etmiyorduk.

★★★

Sedat Peker'in önemi şurada:

Türkiye'de iken bir sürü rezilliğe tanık olmuş.

Bazı mafyatik ilişkileri sayesinde karanlık olayları bire bir, tam da göbeğinde yaşamış…

Anlattıkları o yüzden yalanlanamıyor…

Ve kesinlikle inanıyorum, bugüne kadar anlattıkları dışında çok şeyler daha biliyor.

Bu iktidar dua etsin de, Sedat başka bazı bildiklerini açıklamasın.

Aksi takdirde ortaya öyle isimler çıkar ki bu vurgun düzeninde bile AKP iktidarı en büyük depremi yaşamıştan beter olur.

Ne günlere kaldık…

Pislikler tek tek ortaya saçılırken hükümetten tık yok, yargıdan tık yok.

Neler olduğunu ve neler yaşandığını yurt dışında yaşayan bir organize suç örgütü liderinden öğrenmek zorunda kalıyoruz.