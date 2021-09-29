Ercan Taner İletişim Bilgileri

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12 mazeret

TAM 12 tane ideal oyuncunuzdan yoksunsunuz. Futbolun felsefesini yazmış bir kültür yuvasıyla karşılaşıyorsunuz. 20'nci yüzyılın en başarılı yedinci kulübü sizi böyle çaresiz yakalarsa, işiniz çok zor demektir. Savunmanın ortasına bakın. N'Sakala ve Serdar… İki stoperi birbirleriyle klonlasanız, deney sonucunda bir stoper ortaya çıkmaz maalesef… Dört kez Avrupa şampiyonu olmuş, bir defa Avrupa ligini almış, iki kez de dünya şampiyonu olmuş bir takımla oynuyoruz. Total futbolun mucidi, 4-3-3 sisteminin doğduğu kulüp burası…

Tek bir şansı vardı Beşiktaş'ın… Yüksek mücadele, bir oyuncunun 2 kişilik oynaması… Johan Cruyff gibi futbolun profesörünü yetiştirmiş bir alt yapı ile baş etmek için, çok ama çok uğraşmanız lazımdı. Gerekirse çift katlı otobüsü ve bir tırı ceza sahasına çekmek gerekse bile… Fakat bu takımı durdurmak zordu. Çünkü savunma yapmak bir sanattır. Kolay değildir. Tadic hazırladı. Berghuis, parkta akşam yürüyüşünde gibi rahat gitti, golü attı. Batshuayi'nin topu direkten dönmese, maçta başka bir sayfa açılır mıydı? Sanmıyorum… Sonra, Haller… Bu kez, Berghuis hazırladı. Kanatlar yok, orta alan yok. Savunma, mecburiyetten oluşturulmuş. Futbolda mazeret olmaz derler. Ama bu maçın tam 12 mazereti vardı. Buz gibi golü vermedi rezil hakem… Dün akşam, genç çocuklar için müthiş bir deneyim oldu. Bu maç hemen unutulmalı.