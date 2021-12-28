Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Atamayan kaybeder

Bekleri iyi kullanırsan, orta alanda sayısal üstünlüğünü kurarsın. Bunu düşündü, ama fazla gerçekleştiremedi Beşiktaş…

Konyaspor, takım olarak kontrolü prensip haline getirmiş. Skubiç ve Michalak, Rıdvan'ın bulunduğu bölgeyi sadece zorlamak istediler. Geçtiğimiz haftalardan daha defansif bir oyun izledik ev sahibinde…

Batshuayi golü atsa, sıkışık giden oyunda Beşiktaş avantajı yakalardı. Rosier'in yerine oynayan Umut, ancak idare etti. Son otuz dakikaya girerken, en net pozisyonu izledik. Batsuayi'nin, ön planda kaleyi düşünmesinin sonrasında, Ghezzal'ın topunun önce direğe, sonra dışarı gittiğini gördük. Maçın her şeyini değiştirecek dakikaydı. Larin, dün kayıptı. Oğuzhan, maça

iyi başladı. Sonra oyundan düştü. Konyaspor, kazanamıyorsan kaybetme düşüncesini uzun süre devam ettirdi. Josef'in şutunu, dün formda olan Sehic nefis kurtardı.

Maç, Beşiktaş'a bayağı dönmüştü. Buna rağmen, A.Hassan net pozisyonda golü atamadı. Ama son dakikada attı. “Atamayana atarlar” sözünün bir defa daha gerçekleştiğine, A.Hassan'ın golüyle tanık olduk.