Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Büyük deplasman fobisi

Şampiyonluk mücadelesi yaparken, önce gol yemeyeceksin. Rakip, senin ceza sahası çevresinde ve içinde zor pozisyon bulacak. Bu sene Beşiktaş, böyle bir görüntü veriyor. Vida, çok hata yapıyor. Onun gibi deneyimli bir oyuncunun, bu kadar basit top kaybı yapması şaşırtıcı… Diouf, El Kaabi ve en son Lobjanidze topa dokunurken, maça 1-0 yenik başladı Beşiktaş…

Hatayspor'un yüksek oyun iştahına cevap veremedi, çoğu anda Kara Kartal… Batshuayi'nin sakatlanmasını normal buldum. Haftalardır forma giyiyordu. Kaslar, bir yere kadar dayanır. En önemli husus ise, forvet bölgesinin top tutamaması ve orta alanın üretimde etkili olamaması. Ya çıkarken yapılan top kayıpları? Hiç normal değil. Sezon başından bu yana deplasmanlarda Beşiktaş'ın oynadığı futbol ve aldığı sonuçlar, tam bir fobiye dönüştü. Geçen sezon, özellikle hücumda, Hatayspor çok daha tehlikeli takımdı.

BU sezon ise, takım oyununda daha başarılılar. Ceza sahası içinde çok adamla beraberlik arayışı, havaya gol kokusunun yayılmasına yol açtı Beşiktaş'ta… Mehmet Topal, topukla nefis bir Romario golü attı. Yalnız gol, ofsayt olarak VAR'a takıldı. Derbi galibiyetinden sonra, Beşiktaş'tan daha iyi futbol bekliyordum. Deplasmanda kötü oynama ve kazanamama alışkanlığından bir önce kurtulması gerekiyor Kara Kartal'ın…