Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Cesaret ve tutkunun adı Schumacher

ŞİMDİ bitkisel hayatta. Yaşam savaşı sürüyor. Kayak yaparken düşüp başını çarptığı kaya mahvetti, büyük şampiyonu.

ÇOK küçük yaşlarda hıza merak salmıştı. Babasının anlattığına göre, 4 yaşında kendisine hediye ettiği dört tekerlekli bisikletiyle içindeki hız tutkusunu keşfetmişti. Bisikleti ile yokuş aşağı hız yapmaya bayılıyordu. Schumacher, böyle bir denemede ağaca çarptı ve babasının yanında ilk kazasını yaşadı. O gün şanslıydı.

ANNESİ Elisabeth, go-kart pistinde kantinde çalışıyordu. Babası, aynı pistte duvar ustasıydı. Onu, go-kart okuluna yazdırdılar. 7 yaşına girmek üzereydi. Yine hiçbir şeyden çekinmiyordu. Kulüpteki şampiyonayı kazanan en genç sporcu oldu. Rakipleri virajlarda hız keserken Michael, tam tersini yapıyordu.

SONRA, hep zirvede yer aldı. Mercedes, bu genç sporcuyu takibe aldı. Onun çok iyi bir pilot olacağını düşünmeye başlamışlardı. Formula 3 takımına genç yaşta transfer olduktan hemen sonra şampiyonluğu elde etti. Cesareti, risk alması ile ‘Kızıl Baron' lakabı, gençliğinde konuşuluyordu.

MERCEDES'E kendisi teklif sundu. A takımda yarışmak istiyordu. Kabul ettiler. Kaybederse alt takıma döneceğini belirtti. Japonya'da, Mercedes C11 aracıyla rahat bir şekilde şampiyon oldu.

ONUN hikayesi, cesaret ve tutkuydu. Büyük başarıların hikayesi böyle başlamıştı.