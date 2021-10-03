Ercan Taner İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Güven’in mükemmel gecesi

GÜVEN'İN golünü mikrofon başında olsam nasıl anlatırdım acaba? O ne mükemmel vuruştu öyle… Çok eskilerden Hugo Sanchez geldi gözümün önüne… O, artık hatıralarda kalmıştı. Şimdiki zamanda, bir Cristiano Ronaldo golü izledim sanki… Böyle mükemmel yeteneği olan bir oyuncu, kendini iyice gösterip, formayı kapmalı. Güven, bu takımın önemli ateşleyicisi olabilir.

YAŞAR Kemal Uğurlu, yüzü asık bir hakem. Disiplini böyle sağlayacağını zannediyor, bence… Bazı kritik ikili mücadelelerde faulleri göremedi.

SERGEN Yalçın'a gösterdiği kırmızı kartı, hakem kurulu eğitim danışmanı Uilenberg, seminerlerde ders olarak anlatır herhalde… Bu ülkede, hakemlere itiraz eden tek teknik direktör Sergen Yalçın değil, çünkü…

SİVASSPOR, takım savunmasında başarılı ekip. Bu tip rakiplere karşı, gol yollarını bulmak kolay değil. Rıdvan mükemmel bir forvet, golü attı ama kendi kalesine! Gol attıktan sonra, gol yeme fobisi devam ediyor Beşiktaş'ta… Rıdvan, kendini çabuk affettirdi. Asisti yaptı. Güven yine attı. Gereksiz geri çekilme, Sivasspor'a gol şansları verdi. Sonra orta alanın zaman zaman otoyol gibi gözükmesi, dün gecenin eksi puanlarıydı.

BEŞİKTAŞ mükemmel oynamadı, ama milli aradan önce 3 puan çok önemli…