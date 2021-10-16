Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Hata yaparsan kaybedersin

Mert, çok az hata yapar. Dün gece, Visca'nın vuruşunda topu iyi karşılayamadı. Okaka'nın hareketlenmesini de iyi hesaplayamayınca top Beşiktaş ağlarına gitti. Maçın ilk 20 dakikası, yıllarca televizyondan çocuklar için yayınlanan uyku saati programları gibiydi. İlk yarının ortalarına yaklaşırken, hareket ve heyecanı ancak yaşamaya başladık. Başakşehir, dört forvet ile başladığı mücadelede, Beşiktaş'ın akordunu bozdu. Kara Kartal'da, ilk yarıda orta saha verimi çok düşüktü.

Batshuayi, kendi başına pres yapıp, pozisyon bulmaya çalıştı. Üreteceksin ki o gol atacak. İkinci yarı başlarken yapılan üç değişiklik normaldi. Oğuzhan'a verilen şansı, genç bir oyuncu çoktan daha iyi değerlendirebilirdi. Atiba, dün sıfır çekti bence… 15 günlük milli aranın dönüşünde, daha iyi tempolu bir takım bekliyordum. Bir hata da Volkan yaptı. Topu kapan Alex Teixeria, sihirbaz vuruşu yaptı adeta… Usta kaleciler, dün hatalı goller yediler. Beşiktaş, değişiklikler ile beraber ritmini buldu. Oyun Başakşehir yarı sahasında oynanmaya başladı. Yarı sahaya yıkılan oyunlar zordur. O alan, metrobüs gibi olur çünkü… Ve kontratak yemeyeceksin yalnız… Gulbrandsen hazırladı, Okaka dokundu. Sonra, dağılışı izledim. Gulbrandsen, savunma hatasını affetmedi. VAR ile gelen Batshuayi'in penaltı golü, umutları yeşertti. Belki 1 puan gelebilirdi. Ama olmadı.