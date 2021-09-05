Ercan Taner İletişim Bilgileri

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İyi oynamadık

2013 yılı mayıs ayında, UEFA üyeliğine kabul edilen Cebelitarık, ilk maçını Polonya ile oynamış ve 7-0 kaybetmişti. 31 Ağustos 2017'de Belçika karşısında tam 9 gol yediler. Dünya sıralamasında 194'üncü sıradalar. Maça, iki minibüsle geldiler, amatör takımlar gibi… Rakip, daha otobüsü ceza sahasına park etmeden golü bulmak çok önemli… Biz, penaltı kazandık, daha ne olsun… Enes atamadı penaltıyı, dakika 3'tü…

San Marino ilk kornerini ve ilk golünü bize atmıştı. Lüksemburg ve Malta'ya puan kayıplarımız vardı tarihte… Eyvah dedim, kaçan penaltıdan sonra… Hücumun bütün prensiplerini denemek lazım. Yalnız, inanılmaz bir duvar vardı karşımızda… O penaltı kaçmayacaktı. Bu tip kilit maçlarda, yaratıcı golcü ve orta saha oyuncularına acil ihtiyaç duyulur. Acele eden, ama net pozisyon bulamayan bir takım vardı uzun süre…

De Barr'ın attığı şut direkten dönmese, bir de yenik duruma düşecektik. İkinci yarının başında, bizim kaleye gelmeye çalışan bir rakip vardı. Komik, ama gerçek! Böyle maçların taktik analizi, sosyolojik sorgulamasından sonra belki yapılır. Hakan, anahtar pası verip, Halil'e golü attırınca bunalımdan biraz kurtulduk. Yine, tipik bir Hakan Çalhanoğlu golü izledik. İyi vurdu. Stoperlerimiz iyi kesici ama hücum için oyun kurmada eksikler. Savunma

kanatları, hücum için ideal değil. Orta alan üretimi, Hakan dışında yetersiz olunca, takım iyi gözükmedi. Kenan'ın golüyle 3-0'ı yakaladık ama Hollanda maçında işimiz çok zor…