Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kaybedilen puanlara yazık oldu

MAÇ öncesi çok heyecanlıydım. Hesaplar tutarsa, belki dün gece Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacaktık. Maç başladı. Hadi hayırlısı dedim, kendi kendime… Hooop golü yedik. Olmadı. Hata Uğurcan ile başladı, Burak ile devam etti. Çıkmak isterken, yılların Savic'i topu araya bıraktı. Beciraj golü attı. Bizim final gecemizde, Karadağ öne geçti.

İŞİMİZ var, uğraşacağız galiba diye düşünürken, beraberlik golünü tam zamanında bulduk Kerem ile… Abdülkadir, gol pasını çok iyi yere bıraktı. Öne geçmek için, çok adamla rakip yarı sahasında top kaybı yaşadığımızda pozisyon verdik. Tehlikeli geldi Karadağ… Rakibin birinci bölgesinde, pres yaptığımızda daha etkili olabilirdik. Kanat organizasyonlarını denediğimiz anlarda ise, istediğimiz gol alanlarını fazla bulamadık. Ve 60'ıncı dakika… Orkun, futbol kariyerinde gururla hatırlayacağı nefis bir gol attı.

GERİDEN gelip öne geçmek çok önemli böyle oyunlarda… Çağlar'ın çizgiden çıkardığı top da, bu maçın unutulmazları içinde yer alacak mutlaka. Bizim maçı izlerken, Hollanda-Norveç maçını dakika dakika takip etmeye başladım. Dün gece, öyle anlar oldu ki futbol heyecanı tavan yaptı. Kazandık, ama kaybettiğimiz puanlar aklımıza hemen geldi maalesef…

GENÇ bir kadroyuz, eleme maçlarında Katar hedefini yakalayabiliriz.