Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kilidi açamazsan yenilirsin

EINTRACHT Frankfurt maçında Fenerbahçe'nin mücadele gücüne ve temposuna hayran olmuştum fakat bu işin lig ayağı da var. Arka arkaya gelen maçlar içinde bir girdap oluşabiliyor. Vitor Pereira bazı oyuncuları kulübede tutmuştu dün akşam. Bu karar normal. Başakşehir lige çok kötü başlamış olabilir ama kadroları tecrübeli isimlerden oluşuyor.

O MEVKİYE BİR GOL MAKİNESİ GEREKİYORDU

Visca yıllardan beri aynı işi yapıyor. Tedbir alınmadığı zaman iyi toplar atıyor ve tehlikeli oluyor. Yakaladığı ilk boşlukta Okaka'ya pası gönderdi, Okaka da bitirici vuruşu iyi yaptı. Başakşehir kanatları çoğu zaman iyi kullandı. Pas organizasyonları başarılıydı. Ferd çok etkisiz kaldı. Pelkas kayıptı. Berisha çabalıyor ama o mevkiye bir gol makinesi gerekiyordu.

KALABALIK SAVUNMADA RESMEN ERİDİLER

Meyer dün hiç üretemedi. Bu onun adına negatif bir puan. Bu tarz takım savunmasını iyi yapan takımlar karşısında Mesut Özil tipi oyuncuların kilidi açması gerekir. O da etkili değildi. Savunmasını orta alana yaklaştırıp baskı yapma planı etkili olamadı Fenerbahçe'de… Tüm hatlarınızla yüklenip net gol pozisyonuna girememek enteresan bir durum. Valencia ve Rossi kalabalık ve yakın oynayan savunma içinde resmen eridiler. Son dakikalarda otobüsü çeken Başakşehir karşısında Fenerbahçe, hiç üretici olamadı. Maç biterken yine Visca'nın asistiyle Gulbrandsen perdeyi kapattı. Fenerbahçe için esas mesele bu mağlubiyetten ders çıkarmak.