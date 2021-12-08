Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Ne olacak bu yolun sonu!

Rakip yarı sahadan serbest vuruş kullanıp, hemen dönüşünde gol yemek büyük hatadır! Atağı, ne olursa olsun sonuçlandırmak şart. Bu sezon takım savunması çok kötü olan Beşiktaş, bu golü ilk defa yemedi.

Maça, Bayern Münih'e ligde kaybetmenin moral bozukluğu ile donuk başlayan B.Dormund, kontratakta Malen ile öne geçti. Yardımlaşma sıfırın altında olunca, Dortmund kontrolü tamamen sağladı. Klasik Welinton penaltısı sonrası kırmızı kart da çıktı. Reus ile 2-0 öne geçti Almanlar…

İlk yarı istatistikleri çok kötüydü Beşiktaş'ın… Sıfır şut, hiç gol pozisyonuna girememe gibi

sıkıntılar devam ediyor. Kayboldular! Çıkana kadar Kenan ve Batsuhayi, top kaybında bence rekor kırdılar. Tek yönlü orta saha sadece savunma yapmaya çalıştı. Reus, attığı üçüncü golü antrenmanda denese, zorlanır. Maçta, böyle kolay gol yemek kabul edilemez. Fark arttıkça, maç bir an önce bitsin duygusu kapladı Beşiktaş'ı… Eyvah dedim, Haaland oyuna girerken… İki dakika sonra gol attı.

Transferde ünlü oyuncular alabilirsin. Mesele bunları sisteme adapte edebilmekte… Haaland kafayı vururken, sanki halı sahadaydı. Bomboştu. 5-0 çok acı bir skor… Mağlubiyete alışmış futbolcular, zor kendine gelir.