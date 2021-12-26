Ercan Taner İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Özlenen galibiyet

Geçişi başlatan ayağa paslar ve çabuk oynama. Böyle attı Galatasaray golü. Yerleşik savunmaya pozisyon bulabilirsiniz. Yalnız, zorlanma ihtimaliniz daha fazla olur. Kerem'in topla buluştuğunda yaptığı çevre kontrolü ve akıllı pası, güzel bir anın başlangıcıydı. Feghouli uzak köşeye yerden iyi vurdu.

İlk devre, kaleye atılan 12 şut ve etkili kanat atakları denemeleriyle, istekli bir Galatasaray izledik. OĞULCAN maça kötü başladı. Savunma yönü kötüydü. Antalyaspor için onun bulunduğu kanat koridora dönüştü.

DOĞUKAN'IN şutu direkten dönmese Antalyaspor beraberliği sağlayacaktı. Dönüşünde Kerem ceza sahası dışından mükemmel bir vuruş tekniği ile golünü attı.

ANTALYASPOR'UN takım savunmasında problemler var. Çok çabuk pozisyon veriyorlar. Galatasaray 2 farklı oynarken önemli ataklar yaptı. Bunun en büyük nedeni, Antalyaspor'un takım halinde risk almayı tercih etmesiydi.

FEGHOULI çıkana kadar etkili oynadı. Mohamed bir santrfor olarak istenilen seviyenin altında kaldı. Aytaç'ın performansı iyiydi.

UZUN süre sonra tekrar galibiyete merhaba demek, bu maçın en önemli ana fikri oldu.