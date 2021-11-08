Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Zirve yolunda darbe

Bizim ligde, oynaması en zor takımlardan biri Karagümrük. Oyunu yavaşlatmaları, sadece kendi ceza sahaları çevresinde pas yapan görüntüleriyle, sabırla kontratak arayışındalar. Savunma kurguları sağlam. Böyle oyun anlayışına en büyük çözüm, savunmayı orta çizgiye yaklaştırıp pres yapmak. Bunu yapamazsanız, ortaya çok zevksiz bir maç çıkar.

Halil’in kafa vuruşuyla, net bir pozisyonu vardı Galatasaray'ın. Sanki, parkta yürüyüşe çıkmıştı oyuncular. Böyle maçlar uyku getirir. Bitime 30 dakika kala, Galatasaray daha çok çabalamaya başladı.

Halil net santrfor değil. Mohamed tam santrfor ama ona servis lazım. Çok kalabalık orta sahada, oyunu kanatlara fazla yayamamak, az gol şansı demek.

Birinci bölgenizde hatalı pas verirseniz, sonucuna katlanırsınız. Emre, kritik zamanda büyük hata yaptı. Borini'nin pası ve Bertolacci'nin güzel şutu, Karagümrük'ü öne geçirdi. Babel'in füzesi direkten dönmese, bozulan motivasyonu düzelecekti Galatasaray'ın. Son bölümlerde ceza sahası çevresine otobüsü park etti Karagümrük. Galatasaray gol aradı. Ve golü de Zukanovic'in büyük hatası sonucu, Mohamed ile buldu. 90 dakika beklediğimiz heyecanı, son dakikalarda yaşadık. Pesic, net pozisyonu kaçırdı.

Bu sonuç Galatasaray'a hiç yaramadı.