Davulu delen jaguar partisi

Türkiye'nin jandar­ma Ve polis marife­tiyle eli kolu bağlana­rak, Turgut Özal'ın serbest piyasa ekonomisine teslim edildiği yıllardı.

Bülent Ecevit'in yazı yazması yasak, Banker Ba­ko'nun çek yazması serbestti.

Sendikalar kapalı, tekkeler ardına kadar açıktı.

Cunta lideri Kenan Ev­ren kendini cumhurbaşkanı seçtirirken; Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal başbakan oldu.

O andan itibaren Türkiye, aile boyu iktidarlar gördü.

Semra Özal'ı ve papatyala­rını tanıdı.

Bilhassa kızları Zeynep'i…

ÖZAL'IN BATERİST DAMADI

Zeynep Özal, 1985'te Asım Ekren'le evlendi. Ekren, ba­terist olduğu için adı Davulcu Asım'a çıktı. Bir yıl sonra Jaguar'ın Türkiye Distribütörü Zeki Küçükberber'in, Zeynep Özal'a 52 milyonluk araba armağan ettiği ortaya çıktı.

Özal'ın canı sıkkındı.

“Çocuklar cahillik etti. Söyledim, arabayı teslim ettiler” dedi.

Bu skandal gündeminden öyle kolay düşmeyecekti.

DEMİREL'İN İNTİKAMI

Yasaklı olan Süleyman Demirel, siyasi arazisine kondu yapmakla suç­ladığı Özal'dan intikamını 28 Eylül 1986'daki ara seçimde aldı. Arkadaşı Ke­mal Bekmen'e Büyük Anadolu Partisi'ni kurdurdu. Partinin amblemi Türkiye haritasıydı. Kısaltması BANAP'tı.

Kurdurulma amacı, seçme­nin sandıkta ANAP ile BA­NAP'ı karıştırmasıydı. ANAP, Yargıtay'a şikayet edince partinin adı BAP olarak kısal­tıldı, amblem değiştirildi. Yeni amblem, davulun içinden geçen jaguar şeklindeydi!

BAP lideri Bekmen, TRT'deki konuşmasında, delik davulun Anadolu'nun sesini, milletin delik cebini ve mutfağın feryadını; jaguarın ise huzuru bozan ve fukara­lığı getiren iktidarı sembolize ettiğini söyledi.

ANAP'ın tepkisi mi?

Genel Sekreter Mustafa Taşar gülmüş ve “Genel merkezleri var mı?” diye sormuştu.

Gerçekten yoktu. Hatta bir üyeleri bile…

BAP, sekiz ilde aday göster­di. Sloganı şöyleydi: “Erdal'a oy verme, Özal'a dur de!”

Parti ara seçimde 13.497 oy aldı.

Demirel'in bugünün moda deyimiyle ANAP'ı trollemek için kurdurduğu parti 1992'de kendiliğinden dağıldı.

ALBAYRAK'TAN KALAN ENKAZ

BAP Olayı'nın üzerinden 25 yıl geçti. Fakat sağ siya­setçilerin damat düşkünlüğü devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, damadı Berat Albayrak'ı 2015 yılında milletvekili seçtirdi.

Albayrak, 2018'den 10 Ka­sım 2020'ye kadar Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Albayrak, Instagram mesajıyla affını ister­ken, koca bir enkaz bıraktı.

İktisatçılara göre…

Erdoğan'ın “Faiz sebep­tir, enflasyon sonuç” prensibini hayata geçirmek üzere Merkez Bankası baskı altına alınarak, yüzde 24 olan faiz yüzde 10'lara düşürüldü. Ve kaçınılmaz olarak yükselen doları 7 TL'nin altında tut­mak için MB'nin 128 milyar dolarlık rezervi bozduruldu.

Başta CHP olmak üze­re bütün muhalefet “128 milyar nerede?” sorusunu yöneltiyor. AK Partililer çeliş­kili yanıtlar veriyor.

Başdanışman Yiğit Bulut'a göre böyle bir rezerv hiç olmadı.

AK Parti Genel Başkan yardımcılarından Hamza Dağ'a göre para kasada…

Nurettin Canikli'ye göre bir kısmı yastık altında, bir kısmı vatandaşın hesabında…

MB Başkanı Şahap Kav­cıoğlu'na göre Hazine'ye aktarılarak satıldı.

Erdoğan, ilkin, rezervin sal­gında kullanıldığını ileri sürdü.

Önceki Gün ise 165 milyar dolar harcandığını anlattı.

128 MİLYAR DOLAR NEREDE?

Erdoğan, “128 milyar nerede?” sorusunu sor­manın “aleni bir ihanet, aleni bir saldırı ve aleni bir hançerleme” olduğunu söylüyor.

AK Parti'nin il başkanla­rına dönüşmüş olan valiler, gece gündüz CHP örgütlerini kolluyor.

Aman bir pankart asılmayagörsün…

Binalar basılıyor.

Derhal vinçler getiriliyor.

Kastamonu'da savcılık “Suç yoktur” dediği halde afiş indirildi.

CHP'liler yerel ağızla “256 kağadın yarısını nettiniz, deyvesenize” yazılı pankart astı. Yine söküldü.

Ramazan davulcusu kılığın­da 128 milyar doları sorduğu için bir gence sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza kesildi.

Niğde'de CHP İl Başka­nı'na Kabahatler Kanunu'n­dan ceza kesildi.

Bursa'da Cumhurbaşkanına hakaretten işlem yapıldı.

Bu pankartı…

Avukat Gonca Aytaş bürosuna; CHP Milletvekili Mehmet Göker evine; CHP Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'de odasının penceresi­ne; CHP lideri Kemal Kılıçda­roğlu ise kürsüye astı. CHP'li­lerle baş edilemeyince…

Edirne'de Covid gerekçesiy­le pankart yasağı getirildi!

ESKİ TÜRKİYE DEMOKRATİKTİ

Türkiye, çeyrek asır önce Özal'ın kızına ve damadına armağan edilen otomobili alay konusu haline getirmek için parti kurulabilen, bu partinin seçime girebildiği ülkeyken; bugün 128 mil­yar dolarlık rezervin hangi yolla kime satıldığı sorusunun yöneltilemediği bir Orta Asya ülkesine dönüşüyor.

12 Eylül'de darbecilerin ak­lına gelmeyen yasak, siyasal İslamcıların yeni Türkiyesi'n­de uygulanıyor.

Erdoğan, dört yılda bir se­çilirken eleştirilemezlik hakkı mı kazanıyor ki, aleyhine afiş asılamıyor?

Bu nasıl yeni Türkiye'dir ki, eskisine özlem yaratıyor!

Emekli amirallerin Montrö hakkında bildiri yayınlaması muhtıra…

Emekli subayların amiralleri kınamaması suça iştirak…

128 milyar dolar nerede diye sormak yasak!

Herhalde…

Davulu delen jaguar parti­si bugün kurulsaydı, emekli amiraller ve emekli subaylarla birlikte darbe tezgahlamaktan tutuklanmıştı.